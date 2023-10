4e édition de «Mali mode show» : Le pari d’Akim Soûl Guindo de promouvoir le secteur artisanal afin de booster le made in Mali

L’équipe de l’AS Agency a animé une conférence de presse jeudi dernier (5 octobre 2023, au restaurant La Pirogue) pour lancer la 4e édition du «Mali Mode Show». Ce rendez-vous met en relief la mode, la beauté, la créativité et le lifestyle durant le mois de novembre. Il se veut un creuset de créativité et d’innovation dans le secteur de la mode. Cette initiative vise, à travers différentes activités, à promouvoir le secteur artisanal malien. Elle aura lieu du 3 au 12 novembre 2023 à Bamako.

«Oser l’audace» ! Tel est le thème retenu pour la 4e édition du «Mali mode show» prévue du 3 au 12 novembre 2023. «Nous voulons mettre en valeur la richesse et la diversité de la créativité africaine», a précisé Ibrahim Guindo alias Akim Soûl, l’initiateur de l’événement. «En encourageant les designers maliens et africains à repousser les limites de la mode traditionnelle, nous célébrons l’originalité et l’innovation qui émerge de notre continent», a-t-il ajouté. Le «Mali mode show» est un projet qui vise à promouvoir davantage le secteur artisanal malien, précisément dans les domaines de la mode, durant une période prédéfinie de dix jours dans la capitale malienne. Une manière de plus pour les organisateurs de cet événement de rehausser l’image du pays dans le domaine de l’industrie de la mode et aussi de booster davantage l’économie du secteur des produits artisanaux, donc le Made in Mali.

«Dans le Mali mode show, vous avez un programme In et un autre en Off», a précisé M. Guindo. Le programme «In» regroupe spécialement les événements officiels produits par le comité d’organisation du Mali mode show. «Notre objectif, pendant la dizaine de jours de l’événement, est que toute la ville de Bamako soit animée par des activités. Ainsi, chaque jour, il y aura une activité pour que chacun puisse se retrouver dans un événement ou dans une activité qui lui correspond. Chaque événement est différent de l’autre car ciblant un public bien déterminé», a indiqué Akim Soûl.

Quant au programme «Off», il porte sur des événements coproduits avec d’autres acteurs de la mode, des promoteurs culturels avec des lieux culturels et des restaurants. Promouvoir et valoriser l’industrie de la mode malienne, encourager les jeunes talents, créer une source d’inspiration pour le public et promouvoir l’image du Mali à l’international sont, entre autres, les objectifs recherchés à ce niveau.

Pour cette 4e édition des designers de renom, des artistes et des amateurs de la mode du monde entier sont attendus dans notre capitale. Ainsi, selon les organisateurs, il est attendu une trentaine de créateurs et de marques ainsi que de la beauté, dont huit étrangers de renommée. Tout comme de grands acteurs de la culture de la sous-région (Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin) et de la France participeront ou assisteront à ce show.

«J’ai l’immense plaisir de vous annoncer la participation de deux icônes de la mode, Adama Paris et Lamine Badian Kouyaté, en tant qu’invités d’honneur du Mali Mode Show cette année», a aussi promis Akim Soûl ! Au programme de «Mali mode show 2023», en plus des défilés de mode, il y aura également des expositions artistiques, des soirées exclusives, des concerts en direct, des ateliers de mode, des pop-up (fenêtre contextuelle ; la fenêtre pop-up apparaît sur l’écran de votre smartphone pour vous notifier une nouvelle activité) des marques de luxe…

Il faut rappeler qu’AS Agency est une entreprise spécialisée dans la création de contenu événementiel et de management. Elle œuvre aussi dans le domaine de la création artistique, particulièrement dans celui de la mode, et le secteur artisanal pour surtout promouvoir le Made in Mali.

Sory Diakité

