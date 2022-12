L’histoire de l’Agence de Communication Dfa est intimement liée à l’histoire de ses deux fondateurs. Daouda Fall et Amadou Moustaph Diop. Ce dernier vient de publier aux éditions La Sahélienne un livre intitulé, « La Com, ma vie, mon parcours ». Cet ouvrage aurait pu tout autant s’appeler « histoire contemporaine du Mali », car, au fil des 155 pages, on lit en filigrane l’histoire politique contemporaine du Mali, les grands coups de com.

Il nous donne la réponse à bien d’intrigues de palais, d’alliances, de grandes questions qui ont secoué le Mali ces dernières années.

Le troisième millénaire est celui de la communication. Dans « La Com, ma vie, mon parcours », Amadou Moustaph Diop, prouve en plus que la com, au Mali, ou l’agence, en tout cas, est resté ce fil d’Ariane qui a lié les classes sociales, les chapelles et même les tranchées.

Du tonitruant garçon, on retrouvera le communicant hors-pair, qui saura frayer avec les puissants de l’heure, démêler des situations a priori confuses.

« Gérer un pays suppose une compréhension directe des principales problématiques économiques sociales ou géopolitiques. Un homme d’Etat ne peut pas se permettre de gagner une élection à travers un slogan fort pour se faire une réputation et in fine réussir son mandat » (page 108). Cette thèse peut être extrapolée au niveau de la com.

Plus qu’un ouvrage, il s’agit d’un viatique pour tous ceux qui veulent des modèles, qui veulent l’histoire contemporaine du Mali.

Alexis Kalambry

Amadou Moustaph Diop. Edition La Sahélienne, 155 pages. « La Com, ma vie, mon parcours ». Nov 2022. 10 000 F CFA.

