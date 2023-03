Biennale artistique et culturelle du 6 au 16 juillet 2023 : Mopti accueillera l’édition de reprise

Prévue pour se tenir en 2012 à Mopti, la Biennale artistique et culturelle annulée pour raison de coup d’Etat, aura finalement lieu du 6 au 16 juillet 2023, dans la Venise malienne. C’est ce qu’à décidé le Conseil des Ministres du 15 mars 2023.

Selon le Conseil des ministres, la reprise de l’organisation de la Biennale artistique et culturelle est une recommandation forte des Assises nationales de la Refondation de l’Etat et une volonté politique affichée du colonel Assimi Goita, Président de la Transition. « Elle s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action du gouvernement, du Cadre Stratégique de la Refondation de l’Etat et de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation, issu du processus d’Alger ».

Cette volonté, selon la communication écrite du département en charge de la Culture, « s’est traduite par la tenue de grandes manifestations culturelles, la création de formations artistiques nationales et la réalisation de grandes infrastructures culturelles favorisant la promotion de la diversité des expressions culturelles et de la jeunesse malienne fortement attachée aux valeurs de notre société ».

Le choix de Mopti se justifie par le fait qu’au lendemain de la Biennale du cinquantenaire, tenue à Sikasso en 2010, le témoin a été passé officiellement à la Région de Mopti pour accueillir la prochaine Biennale.

Les disciplines en compétition et hors compétition

Cette édition mettra en compétition les troupes artistiques et culturelles des Régions et du District de Bamako dans des disciplines comme l’ensemble instrumental traditionnel, le solo de chant, la pièce de théâtre, la musique d’orchestre, la danse traditionnelle, le chœur, le ballet à thème.

Il y aura également des disciplines hors compétition comme le cinéma, les multimédias, les hommages aux FaMas, les masques et marionnettes, les contes, les foires d’exposition commerciale et artisanale, les visites de sites, les actions de salubrité publique, les courses des pirogues et de chevaux, et la cuisine des communautés.

Elle se déroulera en deux phases en raison du délai d’organisation, la phase régionale qui sera suivie de celle nationale où toutes les régions et le District de Bamako se retrouveront pour compétir.

Le thème principal de cette édition 2023 est « Le Mali : une Histoire commune, une seule Nation, un même Destin ». Des panels seront également organisés autour des thématiques.

Une Commission nationale d’organisation, selon le Conseil des Ministres sera créée pour la mise en œuvre des activités de la Biennale artistique et culturelle.

Djibril Diallo

Commentaires via Facebook :