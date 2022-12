Deux cent onze candidates étaient inscrites et 102 ont participé, ce samedi 17 Décembre 2022 au grand hôtel au casting du concours de beauté Miss ORTM Bamako. Ces postulantes ont défilé devant un jury composé de 3 femmes et de deux hommes à savoir Fatoumata Keita dite Touty , Dicko Poulho, Mami Diané, Ibrahima Guindo alias Akim SOUL et Aboubacar Diawara dit grand P non moins président de la commission d’organisation.

Après plus de trois années d’interruption dû à la situation socio politique du pays, le comité syndical de l’ORTM et ses partenaires sont à pied d’œuvre pour offrir aux Maliens, un concours de beauté digne de ce nom. Pour cette édition, le comité syndical a confié l’organisation de ce concours de beauté à une structure privée et donc externe afin de combler les nombreuses attentes des téléspectateurs.

Elles sont nombreuses les bamakoises qui rêvent déjà de la mythique couronne de Miss ORTM 2023. Lors de la présélection, les filles n’ont pas caché ce désir de représenter la capitale du Mali à l’édition Miss 2023. Une ambition qui n’est pas gagnée d’office vu l’engouement que suscite ce concours de beauté de cette année auprès des postulantes. Pour être des porte-drapeaux, il faudrait franchir cette phase de casting qui a mis en compétition, 102 jeunes filles. Chacune veut être parmi les16 représentantes de Bamako.

Ces Seize lauréates retenues au casting vont s’affronter le janvier prochain pour trois places en finale de miss ORTM 2023. Et cette finale prévue le 27 janvier 2023, verra la participation de toutes les belles femmes de chaque région du Mali et aussi de la diaspora. Ces nombreuses candidates défileront pour séduire le jury afin d’être Miss ORTM 2023. Un long chemin pour les candidates, mais aussi un défi à relever pour le comité syndical et la commission d’organisation, car les attentes sont nombreuses. Mais dors et déjà le comité syndical et la commission d’organisation de ce grand évènement s’attèlent pour offrir aux téléspectateurs un numéro digne de cette messe de beauté malienne digne de ce nom. A cet effet des innovations majeures sont en vue.

A noter que pour se présenter au casting, il fallait avoir 18 ans et ne pas être âgée de plus de 28 ans et n’avoir pas eu de maternité.

Fousseyni SISSSOKO

Notre Voie

