Le film « Soleil Noir » a été projeté le lundi 24 juillet 2023 à l’Ambassade de la Fédération de Russie au Mali. « Soleil Noir » aide à comprendre l’intervention miliaire spéciale russe au Donbass.

Le film « Soleil Noir » aide à comprendre la situation au Donbass en 2014, même avant le lancement de l’opération militaire spéciale en Ukraine.

« Ce film porte sur la situation au Dombass en 2014, même avant le lancement de l’opération militaire spéciale en Ukraine. On a décidé de projeter ce film pour dire la vérité, décrire ce qui se passe réellement et ce qui s’est passé en 2014 au Dombass. Pourquoi la Russie a dû lancer cette opération militaire pour démasquer les mensonges très répandit dans les médias occidentaux. Comme vous le savez la Russie est entrain de poursuivre l’opération militaire spéciale et les buts sont clairs à savoir la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine et nous allons atteindre ce but. Peut-être vous le savez, récemment on a assisté à des actes terroristes. Par exemple, il y a quelques jours, l’Ukraine a commis un acte, une attaque contre le pont de la Crimée en tuant des civils. Un couple marié, sa fille de 14 ans est devenue orpheline, hospitalisée, elle est dans un état de gravité modérée. En assistant à tout cela, on comprend que c’est un régime terroriste, qui soutient le néonazisme. Ce régime est maintenant soutenu par les occidentaux qui accusent la Russie de tout. Mais pour comprendre les causes on a décidé de projeter ce film. Pourquoi les causes sont justes ?

Parce que le peuple russe, le peuple de Dombass a été martyrisé pendant huit ans par l’Ukraine et le régime de Kiev. La Russie, preuves à l’appui a fait des tentatives de mettre fin à tout cela. Elle a fait et il y a des preuves. Parce qu’il y a eu des accords de Minsk, conclus entre Kiev, Lougansk et Donetsk, etc. La Russie ne faisait pas partie de ce conflit, mais personne n’a voulue écouter la Russie. La Russie a même proposé avant le lancement de l’opération militaire spéciale, de garantie de sécurité avec l’Otan, les Etats-Unis, personne n’a écouté et la Russie n’a eu d’autres choix que commencer cette opération militaire spéciale pour protéger le peuple qui a tant souffert de ce régime néo nazisme.

Récemment, les Etats-Unis ont décidé de fournir des munitions en grappe en Ukraine. Ce qui va causer encore plus de morts de civiles. De même la Grande Bretagne, vient de fournir des munitions avec l’uranium appauvri pour aider Kiev afin d’imposer une défaite à la Russie. Le but de l’occident c’est la guerre jusqu’au dernier ukrainien. Il n’y a pas de sens dans tout ça. On voit que l’offensive lancée par l’Ukraine n’a pas porter de fruits », a souligné Dimitrii Vlasov, Attaché, chef de la Section consulaire de l’Ambassade de Russie au Mali.

Pour le président du Groupe des patriotes du Mali (GPM), Lamine Koné, « C’est un sentiment de pitié, d’atrocité commise sur le peuple russe en Ukraine. Comme le film indique, « le soleil noir » brillait à Lougansk. Les habitants étaient dans les conditions pitoyables et il fallait cette opération pour sauver le peuple russe habitant en Ukraine, donc la cause est juste et noble. Ce qu’aujourd’hui, l’Armée russe est en train de tout faire pour libérer un peuple martyrisé depuis 2014 même avant.

La projection du film a enregistré la présence de personnalités maliennes, de ressortissants russes établis au Mali et surtout de jeunes et groupes d’associations.

Boubacar Diakité Sarr

Commentaires via Facebook :