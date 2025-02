Conférence des ministres de la culture du monde islamique : Mamou Daffé plaide pour une culture au service du développement

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, a participé à la 13ᵉ Session de la Conférence des Ministres de la Culture du Monde Islamique, tenue les 12 et 13 février 2025 à Djeddah, en Arabie Saoudite. Il a également saisi cette occasion pour mener plusieurs rencontres bilatérales.

Placée sous l’égide de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO), cette conférence constitue un cadre stratégique d’échange et de coopération entre les Etats membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI). Son objectif principal est de promouvoir la culture comme levier du développement durable et de renforcer le dialogue interculturel entre les pays du monde islamique.

Membre de l’ICESCO depuis 1982, le Mali a toujours joué un rôle actif dans cette instance en contribuant aux discussions et aux grandes initiatives culturelles.

Une intervention forte du ministre Daffé

Au nom du Président de la Transition, Mamou Daffé a adressé ses sincères remerciements à Sa Majesté, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, pour son hospitalité et son engagement en faveur du dialogue culturel.

Lors de son intervention, le ministre malien a pris la parole sur le thème central de la 13ᵉ Session : “L’impact de la Culture sur le développement socioéconomique”. Il a mis en avant plusieurs points clés, notamment : Le rôle de la culture comme moteur du développement économique, en s’appuyant sur les industries créatives et le tourisme culturel ; l’importance des politiques culturelles dans la promotion de la paix et de la réconciliation nationale.

Rencontres bilatérales et renforcement de la coopération régionale

En marge de la conférence, le ministre Daffé a eu une rencontre avec les ministres de la Culture de la Confédération des Etats du Sahel (AES) pour discuter des défis et opportunités liés à la coopération culturelle régionale.

Le ministre Daffé a également mené plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues, parmi lesquels : Ines Abdel-Dayem, ministre de la Culture de la République arabe d’Egypte. Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc.

Ces échanges ont porté sur : Le renforcement des partenariats culturels entre le Mali et ces nations, la valorisation des expressions artistiques et du patrimoine africain et arabe, le rôle de la culture dans la consolidation de la paix et du vivre-ensemble.

Par cette participation active et engagée, le Mali réaffirme son rôle clé dans la diplomatie culturelle et son ambition de faire de la culture un levier du développement et de la paix. Cette conférence marque une étape majeure dans la coopération culturelle entre les États du monde islamique, démontrant une volonté commune d’utiliser la culture comme un outil de transformation sociale et économique.

13e conférence des ministres de la culture dans le monde islamique : La Déclaration de Djeddah sur l’impact de la Culture sur le développement

La 13e conférence des ministres de la Culture dans le monde islamique, tenue par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), et accueillie en date du 12 et 13 février 2025 à Djeddah par le ministère saoudien de la Culture, conclut ses travaux par la publication de la Déclaration de Djeddah sur l’impact de la culture sur le développement socio-économique.

La Déclaration de Djeddah a mis l’accent sur la place centrale de la culture dans la construction des sociétés et le renforcement de l’identité nationale, ainsi que sur son rôle de moteur de la croissance économique et sociale. Elle a également souligné la nécessité de définir largement les droits culturels et le droit d’accès à la culture par le biais de la formation, du soutien à la production de qualité dans le domaine de la culture et de la sensibilisation à l’importance des droits culturels.

La déclaration a appelé à redoubler d’efforts pour protéger le patrimoine du monde islamique, en particulier dans l’État de Palestine, compte tenu des attaques incessantes subies par les forces d’occupation, soulignant par ailleurs que la protection du patrimoine constitue une lourde responsabilité qui incombe à l’ensemble de la communauté internationale.

Quant au rôle de la culture dans la lutte contre le changement climatique, la Déclaration a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités des institutions culturelles en vue de leur permettre de jouer un rôle essentiel à cet égard, ainsi que sur la gestion et la protection des biens culturels contre les effets négatifs du changement climatique et sur la garantie de leur durabilité. S’agissant des politiques culturelles, la Déclaration a réaffirmé l’engagement des pays participants à renforcer la place de la culture dans la consolidation de la paix sociale, tout en poursuivant les efforts visant à inclure la culture dans les objectifs de développement durable (ODD). La Déclaration de Djeddah a conclu en affirmant son soutien à la candidature du Royaume d’Arabie saoudite pour accueillir la Conférence MUNDIAKULT 2029, et en saluant le document soumis par le Royaume sur la promotion de la restitution des biens culturels.

Outre la désignation de Bagdad et de Kazan capitales de la culture dans le monde islamique en 2026, la dernière journée de la Conférence a également été marquée par l’adoption de documents et d’initiatives présentés par le ministère saoudien de la Culture et la Direction générale de l’ICESCO,

Au cours de la séance de clôture, M. Rakan bin Ibrahim Al-Touq, ministre adjoint de la Culture d’Arabie Saoudite, a prononcé une allocution au nom de Son Altesse Prince Bader bin Abdullah bin Farhan AlSaud, ministre de la Culture, dans laquelle il a remercié l’ICESCO pour sa coopération fructueuse et pour le succès de la préparation à la présente session de la Conférence, riche en décisions et en initiatives qui mettent en exergue l’impact considérable de la culture sur le développement.

D ans son allocution de clôture, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a salué la richesse des discussions et des interventions témoignant de la confiance des participants en les valeurs de partenariat, de coopération et de consensus qui reflètent celles du monde islamique civilisé. Cette confiance s’est manifestée dans les résolutions et les résultats de cette Conférence, orientés vers l’avenir, soulignant que la culture demeurera la pierre angulaire de toute renaissance développementale et le garant du développement durable.

Au terme de la Conférence, les ministres de la Culture des pays du monde islamique ont exprimé leurs remerciements au Serviteur des Deux Saintes Mosquées le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, et à S.A.R le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud Premier ministre, que Dieu les préserve, pour l’accueil et le parrainage de la Conférence.

