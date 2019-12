Culinaire : Le magazine AfroCuisine est là !

L’hôtel Sheraton a servi de cadre pour le lancement officiel du nouveau magazine bimestriel dénommé « AfroCuisine », le jeudi dernier. Ce premier numéro nous fait plonger dans l’univers du Soumara, Soumbala Nététou (selon les pays) qui agrémentent les plats de milliers d’africaines.

La cuisine, qu’elle soit une soirée de gala, élaborée ou simplement en famille, est un moment de partage que l’on savoir, sans se demande d’où viennent toutes ses saveurs. Et le magazine « AfroCuisine » qui a été justement imaginé pour dévoiler tous ces secrets. Pour savoir un peu plus sur la richesse de la cuisine, la variété et surtout des épices, qui constituent bien souvent la base de la gastronomie africaine, avec ces spécificités nationales et le savoir-faire propre à chaque région.

Pour ceux qui ont participé à l’élaboration de ce projet, « AfroCuisine » est une nouvelle façon, inédite, de valoriser ce qu’ils considèrent comme faisant partie de patrimoine : « Ce savoir-faire, qui se transmet de génération en génération, qui transformer un produit agricole brut, en une épice qui transformera, à son tour, un plat en le magnifiant de sa saveur, de son piquant ou de sa douceur ».

Au fil de ces passages, tout l’univers lié à la cuisine du continent africain resta disponible : Autour d’un thème principal, d’abord, avec la mise en avant d’une épice. Une thématique qui sera déclinée en reportage pour dévoiler tous les secrets de la transformation d’une épice, en recette, avec leur épice phare, pour apporter aux lecteurs de nouvelles idées culinaires… Aussi, autour de différentes rubriques comme : Les ouvertures de nouveaux restaurants qu’ils auront testés et approuvés pour offrir de nouvelles idées de sortie à ces lecteurs… et nos enseignes « coup de cœur » à découvrir d’urgence ; des conseils et astuces de cuisine pour que chacun puisse cuisiner comme un chef étoilé ; des conseils « art de la table », pour que vos tables soient belle ; des coups de projections sur les entrepreneurs de notre pays, s’ils ne sont pas cuisiniers, participent au développement et à l’amélioration de notre gastronomie ; un espace santé « Allô docteur» pour découvrir les bienfaits des produits phare sur notre santé et l’interview de deux personnalités qui se dévoileront au travers leur activité professionnelle ou le rapport à la cuisine africaine

