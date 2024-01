Dossier Festival sur le Niger/Industrie Culturelle : La preuve par Ségou !

Le Festival sur le Niger, un événement annuel majeur au Mali, se révèle être bien plus qu’une simple célébration artistique. Au fil des années, cet événement culturel a eu un impact significatif sur la promotion de la culture malienne et le développement de la ville de Ségou, en faisant de cette dernière une plaque tournante de la créativité et de l’échange culturel dans la région et au-delà de l’Afrique.

Le Festival sur le Niger a été lancé il y a 20 ans avec pour objectifs de célébrer la richesse culturelle du Mali, en mettant en avant la diversité de ses traditions, de sa musique, de sa danse et de son artisanat. Au fil du temps, l’événement est devenu une plateforme d’envergure nationale et internationale, attirant des artistes renommés, des intellectuels, des passionnés de culture et des touristes du monde entier.

L’un des aspects les plus marquants de cet événement est son rôle dans la promotion de la culture malienne. Chaque édition du Festival sur le Niger met en lumière les différentes facettes de la créativité malienne, allant des performances musicales vibrantes aux expositions d’art traditionnel et contemporain. Les artistes locaux ont ainsi l’opportunité de présenter leur talent à un public plus large, favorisant ainsi la préservation et la diffusion des traditions culturelles.

En outre, le Festival sur le Niger a un impact économique positif sur la ville de Ségou. L’afflux de visiteurs pendant la période du festival stimule l’industrie touristique locale, créant des opportunités d’emploi temporaires et stimulant le secteur des petites entreprises. Les hôtels, restaurants, marchés d’artisanat l’habitant et autres commerces locaux bénéficient de cette affluence, contribuant ainsi au développement économique de la région.

En parlant du développement de la ville, le Festival sur le Niger a également joué un rôle clé dans l’amélioration des infrastructures et des services publics à Ségou. Les autorités locales ont reconnu l’importance de l’événement et ont investi dans la modernisation de l’infrastructure routière, des installations d’accueil et d’autres services essentiels pour assurer le confort des visiteurs et des résidents locaux.

Le Festival sur le Niger va bien au-delà d’une simple célébration culturelle. Cet événement emblématique a réussi à positionner Ségou comme un centre culturel incontournable au Mali, en Afrique et dans le monde favorisant la préservation des traditions tout en stimulant le développement économique de la ville. A travers la musique, la danse, l’art et la convivialité, le Festival sur le Niger continue de tisser des liens entre les communautés locales et internationales, créant ainsi un héritage culturel durable pour les générations futures.

On ne compte plus les mariages, les opportunités d’études et de soins hors du Mali offerts à des Ségoviens grâce à des liens noués lors de ce festival !

Alexis Kalambry

xx

Mamou Daffé :

La foi et la vision

Ingénieur culturel, expert en gestion d’art et culture, Mamou Daffé fait partie d’une nouvelle génération de leaders sociaux dont l’une des missions clés est de concevoir des projets et des opérations locales à fort impact économique, culturel et social.

Fondateur du Festival sur le Niger, l’un des plus grands événements culturels et artistiques du Mali et de la sous-région, Mamou Daffé s’est fait remarquer, par la qualité et l’impact de ses initiatives, comme l’un des talentueux industriels du secteur culturel et créatif africain.

Passionné de culture, il a fondé le Centre Culturel Kôrè, un centre de référence régional, avec un centre de ressources spécialisé sur les questions de sauvegarde des expressions artistiques, d’art social et d’éducation à la citoyenneté.

Entrepreneur créatif notoire, ce féru des arts et de la culture a initié et dirigé plusieurs projets et initiatives dans le domaine de la culture et des arts. Parmi lesquels : l’Institut Kôrè des arts & métiers – Ikam Ségou, le Fonds africain pour la culture (ACF), l’Hôtel Savane, Smarts-Ségou (valorisation des produits locaux)…

Innovateur social et spécialiste de l’approche AMCC (Art et maaya pour le changement de comportement), il est le concepteur de l’Entrepreneuriat culturel maaya (ECM), le modèle entrepreneurial du Festival sur le Niger enseigné aujourd’hui dans le cadre d’un master en management culturel unique en Afrique de l’Ouest.

Alexis Kalambry

Commentaires via Facebook :