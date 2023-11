Festival « Handi-capable » : Parce qu’ils sont «capables» !

Si le handicap n’est pas un frein, toujours faut-il briser les chaînes qui freinent l’épanouissement des personnes, vivant avec une telle situation. Tel est le sens et l’objectif visé par le festival «handi-capable», qui a ouvert ses portes le mercredi 22 novembre 2023, au Mémorial Modibo Kéita. À travers cette activité, les initiateurs entendent favoriser l’inclusion sociale et mettre en lumière, les talents enfouis chez des personnes, surtout des jeunes vivant avec un handicap.

Ils sont albinos, déficients intellectuels, ou auditifs certes, mais ils sont «capables» de se réaliser et de réaliser de grandes choses. C’est pour cette raison, que l’association Femmes et Tic, et le programme Voice-Mali, ont organisé ce festival qui sert de tremplin, pour l’expression des talents de jeunes vivants avec un handicap. Parce que, «le regard de la société vis-à -vis des personnes, vivant avec le handicap, doit changer» estime Diallo Assétou Diarra, Directrice exécutive de Femmes et Tic. Elle pense depuis longtemps, qu’ «on doit prendre en compte les droits des personnes ayant un handicap, leur donner toutes les opportunités pour se réaliser et affirmer leur potentiel comme tout le monde». Durant une journée, des conférences sur la thématique « des violences sexuelles», des concours de chant, danse, slam vont orner ce rendez-vous. Parce que chaque voix compte, il est soutenu par le programme Voice.

C’est dans la tête…

Korotimi Dakouo, Coordinatrice du Programme Voice-Mali, qui lutte contre les discriminations, les violences et encourage la promotion des droits des personnes vivant notamment avec un handicap, donne le sens de son soutien à l’initiative. «Le handicap c’est dans la tête, ces personnes sont formidables il suffit juste d’intégrer leur savoir-faire. Il suffit qu’ils soient intégrés dans la vie sociale» a-t-elle dit. Le gouvernorat du District a soutenu le festival.

Le représentant du gouverneur, Mangoro Konaté, a salué l’initiative avant d’inviter les organisateurs du festival à «redoubler» d’initiatives, multiplier les actions « similaires » en faveur des «personnes vivant avec le handicap».

La cérémonie d’ouverture a pris fin par des photos de famille et une visite guidée des stands et des expositions photographiques, mettant en avant le talent des personnes handicapées, mais valables pour la société.

Ousmane Tangara

