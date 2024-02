Le Festival sur le Niger, célébrant la richesse culturelle malienne, a récemment accueilli plusieurs anciens étudiants de l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest (Ucao) à Bamako qui ont rivalisé pour mettre en exergue leurs compétences acquises au sein de l’institution de renom.

L’Ucao-UUBa forme chaque année de nombreux journalistes et communicateurs. “J’ai mis en pratique ce que l’Ucao m’a apporté comme formation dans le domaine de l’audiovisuel et de la presse écrite pendant le festival. J’ai pu faire des reportages et des plateaux sur et avec des artistes”, explique Pascal Traoré de la promotion 2017.

“Je un des fruits de l’Ucao. J’ai obtenu et j’ai été déléguée pour la couverture de Ségou’Art, ce qui était une première fois pour moi”, se réjouit Marie Eugénie Coulibaly une étudiante en licence terminale à l’Ucao.

Marie Dembélé

