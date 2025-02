Le Panafricain Didier Awadi demande la clémence des autorités de transition pour la libération de Ben le Cerveau

« La culture étant le fil invisible qui lie les peuples, qui traverse les frontières, qui crée des ponts au-delà des divergences. Elle est un vecteur universel de la paix, langage qui parle directement aux cœurs des individus » dixit le General de Corps d’Armée Ismael Wagué, Ministre la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix Réconciliation nationale lors de la cérémonie d’ouverture de la Caravane culturelle pour la paix et la diversité dans le cadre de la 21e édition de Ségou’Art- C’est au cours de Festival sur le Niger que la star planétaire du Rap africain Didier Awadi a profité du discours de paix prononcé par le Ministre Wague pour avoir un bref entretien avec lui pour faire une demande expresse au nom de tous les panafricains par rapport du cas de Ben le Cerveau. Adama DIARRA dit Ben le cerveau, mentor du Mouvement Yèrèwolo debout sur les remparts en détention depuis le 4 septembre 2023 pour deux chefs d’accusation : atteinte aux crédits de l’État et menace pour les autorités nationales.

Plaidant la cause de son camarade de lutte émancipatrice des peuples africains envers le Ministre Wagué ,Didier AWADI Artiste militant, engagé pour la cause panafricaine a demandé la clémence des autorités de transition pour la libération de Ben le Cerveau pour le rôle qu’il a joué aux premières heures de la transition et son engagement pour le Mali et sa détermination pour la réussite de la transition .

Quant au Ministre Ismaél Wague, il a promis à Didier Awadi de faire quelque chose pour la libération de Ben le Cerveau.

Il faut préciser que cette rencontre entre Didier Awadi et le General de Corps d’Armée Ismael Wagué s’est tenu à Ségou dans le cadre de la 21e édition de Ségou’Art- Festival sur le Niger sous le thème « Diversité culturelle, paix et unité »

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

