Du mercredi 24 au dimanche 28 mai 2023, la bibliothèque nationale du Mali abritera les journées internationales du livre au Mali. Placées sous le haut parrainage du président de la Transition, chef de l’Etat, son excellence le Colonel Assimi Goïta, le thème retenu pour ces journées est « Rôle et place du livre dans le processus de refondation du Mali ». C’est dans le but d’informer l’opinion nationale et internationale de l’importance de ces dites journées que les organisateurs ont animé une conférence de presse, le lundi 22 mai 2023 à la bibliothèque nationale du Mali.

Cette conférence de presse était animée par Sekou Fofana, directeur de SAWA éditions, Secrétaire Général de l’Organisation malienne des Editeurs de Livres (OMEL) non moins président du comité d’organisation des journées internationales du livre au Mali ; Samba Niaré, Secrétaire aux relations extérieures de l’OMEL ; Bintou Coulibaly de l’association professionnelle des libraires du Mali ; et Elhadji Dicko du club des lecteurs du Mali.

Les Journées internationales du livre au Mali sont l’occasion pour les acteurs de la chaîne du livre d’échanger sur les problèmes auxquels leur secteur fait face. L’objectif principal, selon les conférenciers, est de promouvoir la lecture, l’industrie et la protection de la propriété intellectuelle au Mali. Spécifiquement, il s’agit d’apporter la contribution des acteurs du livre au dialogue politique inclusif ; accompagner le gouvernement dans l’élaboration et la mise en pratique de la politique nationale du livre et de la lecture ; promouvoir la lecture au sein de la société ; favoriser une collaboration entre acteurs de la chaîne du livre au Mali ; contribuer à la relance du Salon du Livre de Bamako (SALIBA) ; et contribuer à lutter contre la piraterie. Les acteurs de la chaîne du livre de Benin, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Conakry, et du Sénégal prendront également part à cette première édition.

Plusieurs conférences sont prévues lors de ces journées, notamment « Rôle et place du livre dans le processus de refondation du Mali », « Place des associations et clubs de lecteurs dans la promotion du livre et de la lecture au Mali », « La lecture comme instrument de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres dans l’espace scolaire et universitaire », « En quoi la politique nationale du livre et de la lecture peut participer à la refondation du Mali ? ». En plus des conférences, il y’ aura des matinées de conte, des visites de stands, des journées des ministres, des initiations à wikipédia, des journées des institutions.

Siaka Coulibaly

