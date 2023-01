Le Réseau des écrivaines du Mali et de la Diaspora (RFEMD) a organisé la 3e édition de la célébration de l’écriture féminine le 17 décembre 2022 à l’Hôtel Salam de Bamako. C’était sous le parrainage de M. Daouda Diakité, Directeur général de TechnoLab ISTA).

«Littérature, société, en temps de crise» ! Tel était le thème retenu pour cette 3e édition de la célébration de la «Plume féminine» le 17 décembre 2022 à l’Hôtel Salam de Bamako. Une manière pour le Réseau des écrivaines du Mali et de la Diaspora (RFEMD) de promouvoir les écrivaines et leurs œuvres en les accompagnants dans la production et dans la diffusion sur le plan national et international.

Fédérant leurs efforts et leurs forces, les écrivaines du Mali et de la diaspora ont ainsi créé un cadre d’échange et de réflexion autour d’objectifs communs comme la lutte contre la violence faite aux femmes et la création des conditions favorables à l’éclosion de nouveaux talents des lettres maliennes. Pour la présidente du réseau, Mme Diarra Oumou Armand Sangaré, «l’écriture, en temps de conflit, doit s’orienter vers l’apaisement. Elle doit être considérée comme un ressort pour créer un sanctuaire où l’espoir est permis». Pour la présidente, le combat que son organisation mène depuis quelques années doit aussi permettre à «la jeune génération de sortir de l’ombre et de réaliser des projets autour du livre».

Le représentant de l’ambassadeur de l’Union européenne (UE), Philippe Laforest (Chargé d’Affaires de la délégation de l’UE au Mali) n’a pas caché sa conviction que «la littérature permet de faire évoluer les conditions de la femme et sa perception dans la société. Un plaidoyer du cœur que nul ne peut ignorer». Les écrivaines du Mali et de la diaspora ont clôturé la 3e édition de la célébration de la plume féminine par un débat instructif sur le thème «La violence basée sur le genre: Apport de la littérature». Il y a eu ensuite une remise d’attestations de reconnaissance aux partenaires qui se sont illustrés dans la promotion de l’écriture, féminine en particulier.

Apolitique, le Réseau des femmes écrivaine et de la diaspora vise à promouvoir les femmes du Mali, à les accompagner à travers, entre autres, l’édition, la publication, la diffusion et la distribution… des œuvres littéraires. En célébrant chaque année la littérature féminine, le réseau démontre sa détermination à faire des femmes des actrices reconnues et incontournables du rayonnement littéraire du Mali.

A noter que cette 3e édition a bénéficié du soutien de TechnoLab ISTA ; du ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme ; l’Union européenne, d’ONU Femme, de la BNDA et de la Fondation Orange-Mali.

Sory Diakité

