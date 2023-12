MAAYA JOCE : Une nouvelle construction en gestation

La cérémonie de lancement du projet Maaya Jocé s’est tenue le lundi 11 décembre 2023 au Conservatoire des arts, métiers et multimédias Balla Fasséké Kouyaté. Cette initiative culturelle portée par Gobal Studio Network and Pictures (GSN Pictures) avec l’accompagnement du réseau Kya à travers l’appui de l’Union européenne, est un projet qui se veut un cadre de formation et un espace de création et d’expression artistique qui sera sanctionné par une exposition photographique collective qui rassemble une dizaine de jeunes photographes maliens émergeants.

Le projet “Maaya Jocé”, porté par Gobal Studio Network and Pictures (GSN Pictures), vise à célébrer la richesse de la civilisation malienne au travers du prisme de la photographie contemporaine. “Il offre une plateforme aux jeunes talents pour présenter leur créativité au grand public. En parallèle le projet sert de cadre de formation et d’échanges avec les professionnels du domaine photographique tant au Mali qu’à l’international”, explique Ousmane Goïta, initiateur du projet.

Un jury a sélectionné une dizaine de jeunes artistes ayant des notions en photographie plus 5 autres étudiants du Conservatoire des arts, métiers et multimédias Balla Fasséké Kouyaté. L’édition explore les valeurs éducatives, sociales et culturelles qui ont constitué le moteur de la civilisation malienne.

Le directeur des études du Conservatoire des arts, métiers et multimédias Balla Fasséké Kouyaté, Yaya Sanogo, dans son intervention a insisté sur la disponibilité, l’engagement et le soutien du conservatoire quant à la réalisation de ce projet.

Pour Gaoussou Tangara, formateur, “cette formation est un accompagnement technique sur la prise de vue et aussi les notions indispensables comme la gestion de la lumière et bien d’autres choses. Car chaque photographe a son regard qui lui propre et c’est d’ailleurs, pourquoi la sélection des candidats a été rigoureuse. Raison pour laquelle l’on a choisi des gens qui ont déjà une grande notion de la photographie artistique”.

Les participants quant à eux, sont enthousiastes et attendent beaucoup apprendre de cette formation. Aïssata Kambon Diallo, participante, espèrent beaucoup apprendre de cette formation surtout d’enrichir ses compétences dans la photographie et principalement par rapport à la thématique Maaya Jocé.

Pour Alfousseyni Konaté, participant, “ce qui me motive dans la formation c’est surtout le thème qui parle d’humanisme. Tout être humain, qui est possession de ses facultés humaines doit avoir de l’humanisme en lui. De plus en plus, on attend parler d’humanisme, de personnes évoluant dans l’humanitaire. Ce projet nous permettra certainement à nous les photographes de donner vie à nos images, à nos œuvres et on espère que cela permettra à certaines personnes pourront être touchées par nos photos. Naturellement, l’on sait tous que la photographie est un art assez sensible, émet et peut éduquer les gens”.

A travers cette formation dont la suite se révèlera être une grande exposition collective en février 2024 à la maison de la photographie, les organisateurs aspirent à rappeler l’importance du Maaya dans la préservation de la tradition, la promotion du brassage culturel et la valorisation de l’émancipation de la jeunesse. Mais aussi, à travers des discussions interactives dynamiques entre les exposants et le public.

Aminata Agaly Yattara

