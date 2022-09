La Maisons des cinéastes du Mali (MCIMA) vient en appui aux efforts des forces vives de la nation en redonnant espoir aux Maliens. Elle regroupe, entre autres, les acteurs, comédiens, techniciens, journalistes, etc. Elle procède généralement à des remises de prix et d’attestations aux acteurs du cinéma pour leurs loyaux services rendus. C’est le fruit de l’œuvre de Boubacar Sidibé, le grand réalisateur de cinéma qui ne cesse de contribuer à la promotion et à la gloire du cinéma malien.

Boubacar Sidibé a créé la Maison des cinéastes du Mali (MCIMA) pour contribuer à la promotion, au développement et au rayonnement de la culture et des traditions maliennes à travers le 7e art (cinéma). “La Maison du cinéma du Mali est la maison de tous les cinéastes, de tous les techniciens et de tous les acteurs. Elle est hospitalière dans la pure tradition malienne ouverte à toutes et à tous. Est membre actif de MCIMA, toute personne qui accepte les statuts et le règlement intérieur, s’intéresse à l’activité cinématographique et contribue à la promotion, au développement et au rayonnement de la culture et des traditions maliennes à travers le 7e art. Réalisateurs, techniciens, comédiens, journalistes, bref toutes personnes qui s’intéressent à l’activité cinématographique et contribuent à la promotion, au développement et au rayonnement de la culture et des traditions maliennes à travers le 7e art sont invitées à y adhérer pour faire progresser le cinéma et sortir ses acteurs de la précarité”, a invité Boubacar Sidibé, président de la Maison des Cinéastes du Mali.

A l’en croire, cela fait à peu près 40 ans qu’il réalise des films au Mali et travaille avec des gens de tous bords, mais les journalistes l’aident beaucoup. “Je travaille avec des comédiens, techniciens, journalistes… et lorsqu’on offre des billets d’avion pour les festivals, ceux-ci ne sont pas associés, or ce sont des hommes et des femmes qui ont beaucoup d’idées et des talents immenses. On fait des films dans des conditions difficiles, lors des tournages, les gens dorment dans les classes d’école sur des nattes”, a-t-il fait savoir.

Boubacar Sidibé dit avoir eu l’idée de créer une telle association lors d’une de ses tournées en Mauritanie. “J’ai vu qu’ils ont créé quelque chose qui regroupe tout le monde pour parler de cinéma, donc si le produit sort, on dit que c’est le produit d’un tel pays et non d’une telle personne.

C’est ce qui m’a motivé et il faut que tout le monde se ressource pour qu’on puisse donner quelque chose de potable. C’est dans l’union qu’on peut réussir. C’est ainsi que j’ai invité tout le monde à venir prendre leur carte, car c’est notre maison à tous. On doit la bâtir pour que notre cinéma soit mondialement rayonnant avec notre vision”, a signalé le réalisateur.

Pour terminer, il a déclaré que les cinéastes doivent prendre conscience en se réorganisant pour reconquérir la crédibilité afin de combler le retard qu’ils sont en train de prendre. “Croire, agir et réussir est la devise de la maison des cinéastes du Mali. Croire que nous devons redynamiser notre cinématographie dans la paix, agir pour les productions riches et variés qui reflète notre immense culture, réussir une cinématographie mondialement rayonnante est notre mission”, a conclu Boubacar Sidibé.

Marie Dembélé

