La collection sculpture du Musée national du Mali s’est enrichie de cinq nouveaux objets. Les objectifs ont été offerts par le sculpteur français Nicolas Stomboli. Une cérémonie symbolique de remise a eu lieu, ce jeudi 30 décembre au Musée national. Sous la présidence du Chef de cabinet du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme.

04 sculptures en marbre et 01 sculpture en bronze. « La rencontre avec M. Stomboli est due à un concours de circonstances », a indiqué le directeur du Musée national du Mali, Pr Daouda Keita, dans son mot de bienvenue. Des contacts brefs et fructueux démontrent, selon le directeur du Musée national, l’amour de Nicolas Stomboli pour l’Art et pour le Mali. « Les cinq œuvres vont enrichir notre collection d’art contemporain », s’est réjoui le Professeur Daouda Keita.

Fuite lyrique, une sculpture réalisée en 2017, qui interroge le flux migratoire des réfugiés, déracinés de leurs cultures ; philanthropie totalitaire, une sculpture aussi en marbre, questionne l’humanité sur les promesses théologiques notamment le concept de paradis. « Les thèmes abordés sont universels », a expliqué le sculpteur aux visiteurs. « Ils questionnent sur notre temps, nos sociétés, chacun de nous, notre rapport avec l’autre et le monde qui nous entoure », a-t-il ajouté.

« Ce sont les amis qui donnent », a salué Yamoussa Camara, le Chef de Cabinet, représentant le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme. Selon le Chef de cabinet, ce don est une action à saluer et à encourager. Le représentant du ministre a invité d’autres détenteurs d’objets d’art à emboîter le pas à Nicolas Stomboli, et avant lui, au président des antiquaires du Mali. Le Musée national s’enrichit, selon Yamoussa Camara, il y a quelques semaines, 900 objets en provenance des Etats-Unis avaient été réceptionnés par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.

Mamadou TOGOLA /maliweb.net

