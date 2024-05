Patrimoine culturel : la mosquée de Kankou Moussa en péril

Au cœur du Mali, un trésor méconnu crie à l’abandon : la Mosquée de Kankou Moussa, joyau historique datant de 1325, est aujourd’hui plongée dans l’oubli et la décrépitude. Située au quartier Aldjanabandja de Gao, ce site remarquable, classé dans le patrimoine culturel national en 2014, peine à susciter l’attention et l’engagement nécessaires pour sa préservation.

Construite par Kankou Moussa à son retour de pèlerinage en 1324, cette mosquée, s’étendant sur 35 100 m², témoigne de l’ancienne grandeur de la région. Cependant, aujourd’hui, elle gît dans un état de ruine, transformée en dépotoir d’ordures, négligée par les habitants et les autorités locales. Pourtant, son potentiel touristique pourrait non seulement raviver son éclat passé mais également contribuer à son entretien financier.

Malheureusement, la Mosquée de Kankou Moussa est confrontée à une série de menaces imminentes, telles que l’empiètement des activités socio-économiques, l’utilisation inappropriée des environs, la pression croissante du développement urbain et même l’érosion éolienne. De plus, les précieuses découvertes archéologiques risquent d’être ensevelies par le sable, tandis que le conflit armé et l’insécurité ont interrompu les recherches vitales sur le site.

La préservation de ce patrimoine malien requiert une action immédiate et concertée. Il est essentiel de sensibiliser et conscientiser les communautés riveraines pour garantir l’intégrité de ce site historique. Il est temps que chacun reconnaisse la valeur inestimable de notre patrimoine culturel et s’engage à le protéger pour les générations futures.

La Mosquée de Kankou Moussa ne devrait pas être laissée à l’abandon ; elle mérite d’être restaurée et célébrée comme un témoignage vivant de l’Histoire et de la richesse culturelle du Mali.

Il faut rappeler que la Journée du patrimoine mondial africain est célébrée le 5 mai tous les ans. Cette célébration offre l’occasion de célébrer le patrimoine culturel et naturel unique du continent et de mettre l’accent sur l’action de la France en faveur de ce patrimoine souvent méconnu.

Cheick B. CISSE

Commentaires via Facebook :