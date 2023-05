Profitant de la Rentrée culturelle 2023-2024 du Centre culturel Korè de Ségou, Dr Ousmane Sy, ancien ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, s’est adressé à la jeunesse malienne en animant le « korè baro » qui a porté sur le thème : « Au fil de mes convictions sur le Mali d’aujourd’hui et de demain ».

La Rentrée culturelle 2023-2024 du Centre culturel Korè (CCK) s’est tenue le samedi 29 avril dernier dans les locaux dudit Centre, à Ségou. Comme pour les années précédentes, l’édition de cette année a eu comme thème : « Jeunesse et Industries Créatives Culturelles (ICC) : quels défis et perspectives ». Un thème selon le directeur du CCK, Mamou Daffé, dénote de leur engagement à mettre les jeunes au cœur des modèles pour qu’ils puissent aller à l’auto-emploi ; leur permettre de développer leur créativité de production… Bref, en faisant le choix du thème de la Rentrée culturelle de cette année, M. Daffé a laissé entendre qu’ils veulent tout simplement faire des actions en faveur de la jeunesse ; leur élargir des espaces d’innovations techniques. De concert avec des Communes, d’autres actions en faveur de la jeunesse seront menées a promis le directeur du CCK. « Toutes les actions de créations seront amplifiées. Nous allons former et influencer des leaders de changement dans beaucoup de villages pour un changement de comportement des jeunes pour que le modèle « maliden kura », soit une réalité.

Après ces mots introductifs et les remerciements du représentant du maire et du Préfet de Ségou, le Korè Baro animé par Ousmane Sy pouvait commencer. Ce débat citoyen a regroupé des intellectuels, des universitaires et des étudiants du Mali et d’ailleurs, ce fut le tour du père de la décentralisation au Mali, Dr Sy de développer le thème du « korè baro » : « Au fil de mes convictions sur le Mali d’aujourd’hui et de demain ». Un thème qui est d’ailleurs le titre de son dernier livre qui vient de paraitre.

Face à une assistance composée majoritairement de jeunes, l’ancien ministre de l’Administration territoriale sous Alpha Oumar Konaré, a évoqué entre autres son parcours universitaire, professionnelle, politique au Mali, son combat pour l’instauration de la démocratie et son engagement militant.

Politiquement formé, M. Sy dit avoir assumé des responsabilités politiques au niveau national et des fonctions à l’international. Selon lui, c’est la formation idéologique qu’il a reçu qui l’a aidé à structurer sa pensée, sa vie.

Celui qui est né à Bandiagara et après ses études en France dit avoir travaillé pendant une dizaine d’années à l’IER, et milité dans le « PMT », où il menait une lutte politique dans la clandestinité.

Aux jeunes, il dira que la « lutte clandestine n’est pas souhaitable, mais quand on est obligé, elle est formidable ». Et de laisser entendre « On ne devient pas politique par hasard. La politique a des exigences ». Sur ce sujet, il a conseillé aux jeunes de se former. Laquelle formation débute à ses dires depuis la famille, puis à l’école… ».

Le second tableau de son passage a consisté à développer le thème « Au fil de mes convictions sur le Mali d’aujourd’hui et de demain ? ».

Ouvrage de témoignages et de faits vécus positifs et négatifs sur le Mali, Dr Sy ajoutera qu’une partie du livre traite des voies de sorties de la crise que le Mali traverse. A ses dires, la publication est simplement le témoignage d’un intellectuel soucieux du devenir de son pays, de sa région sahélienne, de son continent, mais aussi d’un monde qui doit être aussi solidaire. Le chercheur partage ses convictions mais aussi les interrogations auxquelles des réponses méritent d’être trouvées. D’autres thèmes y sont débattus : la décentralisation, le développement des territoires, le multipartisme, les élections, la démocratie. Dans le livre, Ousmane Sy s’interroge également sur l’utilité de la coopération pour le développement. Et de finir par quelques axes de ses convictions : Le retour au Local. Pour lui, au-delà de la décentralisation, le salut du Mali passe par le retour aux territoires locaux, le retour aux communautés qu’il a toujours défendu.

A la jeunesse, le conférencier dira que la racine de notre pays est le retour aux territoires locaux « la nation malienne a une histoire, une culture ».

Yaye A Cissé

