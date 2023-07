Au-delà de ces coups de force militaires qui renversent des régimes politiques démocratiquement élus, c’est une série de camouflets que la politique néocoloniale française ne cesse d’essuyer ces trois dernières années dans la région ouest-africaine. Un phénomène qui a des chances réelles de s’étendre…

Le coup d'Etat militaire que le Niger vient d'enregistrer a décidément sonné le glas de la politique néocolonialiste, paternaliste, condescendante et nombriliste de Paris dans la plupart de ses anciennes colonies.

En effet, la France macronienne, héritière et protectrice des valeurs gauloises de domination et d’ingérence malsaine semble définitivement vomie par les peuples africains, dans sa volonté dominatrice et d’exploitation des pays de l’espace dit francophone.

Cela se manifeste par des séries de manifestations d’hostilité à l’endroit de cette politique française marquée par l’ingérence politique de Paris dans les affaires intérieures des pays auparavant colonisés.

Or, il était apparu que la plupart des pays concernés s’étaient donnés, pieds et mains liés au diktat de la France. Celle-ci poussait son influence jusqu’à manœuvrer des interférences insidieuses et manipulatrices lors des élections décisives et lors des prises de décisions de haute importance au niveau des sphères de l’Etat.

C’est dans ce sens qu’au niveau de la région sahélienne, le Niger était devenu le symbole de la préservation des intérêts de la France. Et le pays d’Emanuel Macron s’était à devenir encombrante, dans la pire logique du diviser pour régner. Car, elle ne cessait d’être à l’origine des conflits intra-communautaires, semant la discorde et la désolation au sein des paisibles populations. Et tout cela ne semblait émouvoir le désormais ex-président de la République, Mohamed Bazoum.

C’est ce climat explosif, exacerbé par de nombreuses attaques terroristes meurtrières, qui a provoqué le courroux des peuples et de nombreux officiers des Forces armées nigériennes. Et, à partir d’un mouvement d’humeur devenu une mutinerie, le président Mohamed Bazoum a fini par être renversé par des hommes forts de sa propre garde présidentielle, soutenus par l’ensemble des composantes de l’Armée.

Au-delà de ce putsch, c’est le couronnement de l’impopularité grandissante d’une France métropolitaine à laquelle les peuples de la sous-région exigent plus d’humanisme, de solidarité et de soutien au plan sécuritaire et sur les chantiers du développement. Car, comme on le voit, le Mali et le Burkina Faso semblent avoir déjà opté pour « la diversification des partenaires », en renforçant leur axe de coopération avec la Russie de Vladimir Poutine, qui leur offre plus de liberté et d’appuis multiformes. Ce qui pousse certains observateurs à déduire que l’adversité entre la Russie et le monde occidental est un terreau favorable à des coups de force sur le continent.

