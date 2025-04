Malgré le retrait du Mali de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, la commission de cette organisation appelle à l’apaisement entre notre pays et son voisin Algérien. Première organisation régionale africaine à se prononcer sur cet incident, la CEDEOA exprime sa profonde préoccupation face à la situation qui oppose les deux pays voisins. Ce faisant, elle a lancé un appel à l’endroit des dirigeants des deux pays belligérants afin qu’ils désamorcent la tension. Dans son communiqué, elle exhorte le Mali et l’Algérie à favoriser le dialogue en utilisant les mécanismes régionaux et internationaux pour régler ce différend né à la suite d’un tir de l’armée algérienne qui a détruit un drone de surveillance de l’armée de l’air du Mali.

En publiant cette déclaration, la CEDEAO devient la seule organisation régionale à manifester sa solidarité aux pays voisins qui se livrent depuis plusieurs jours à des communiqués virulents. La Russie proche du nouveau gouvernement Malien et celui de l’Algérie reste silencieuse au même titre que l’Union africaine et l’organisation des Nations Unies. Cette indifférence fait beaucoup de commentaires au Mali et à l’étranger. Il faut rappeler que le Mali a récemment claqué la porte de la CEDEAO avec le Niger et le Burkina Faso. L’Algérie n’a jamais été membre de la CEDEAO.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

