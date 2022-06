La conférence des Chefs d’Etats de la CEDEAO se réunira, le 3 juillet prochain, à Accra sur la situation sociopolitique qui prévaut au Mali. En prélude de ce sommet extraordinaire, le médiateur, Goodluck Jonathan sera accueilli ce jeudi à Bamako, où il discutera avec la partie malienne sur les derniers réglages.

Le médiateur de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest, le Nigérian Goodluck Jonathan, sera à nouveau à Bamako ce jeudi et vendredi pour une énième visite. Si ces dernières visites ont été marquées par des maigres avancées en matière de la résolution du bras de fer qui oppose le pouvoir de Bamako à ces voisins de la CEDEAO, cette fois-ci tous les signaux semblent indiquer que les deux parties vont parvenir à un accord. Lequel devrait être entériné par les Chefs d’Etat le 3 juillet 2022 à Accra.

Le Mali s’est doté d’une nouvelle loi électorale, qui a été votée à 115 voix pour, 3 contre et zéro abstention, très capitale dans le raffermissement des relations entre le Mali et la CEDEAO. L’organisation régionale avait repoussé la levée de l’embargo d’un mois au terme du sommet du 4 juin dernier en exigeant plus de garanties de la part des autorités maliennes. Après ce sommet, le Président de la transition malienne a signé un décret définissant la durée de la transition à 24 mois à compter de mars 2022. Puis il a demandé la rédaction d’une nouvelle constitution.

Doté de tous ces outils, le gouvernement Malien est enfin prêt pour discuter avec le médiateur sur la modalité de la mise en œuvre du nouveau chronogramme électoral. Le document de consensus assortie de cette rencontre devrait servir de base de discutions entre le Mali et les Chefs d’Etats de la CEDEAO, qui sauf surprise, devront se prononcer en faveur de la levée graduelle des sanctions infligées au Mali lors du prochain sommet. Pour ce faire, les autorités maliennes devront convaincre le médiateur de la CEDEAO avec un calendrier électoral réalisable et raisonnable qu’elles seront capables de mettre en œuvre jusqu’à la tenue de la prochaine élection présidentielle. Ainsi qu’elles respecteront la nouvelle durée de la transition que les deux parties conviendront.

Ce sont d’ailleurs ces garanties que la CEDEAO exige pour dénouer le bras de fer qui l’oppose à la transition malienne. Et pour parvenir, les chefs d’Etats seraient dans les dispositions à accorder au pouvoir du Colonel Assimi Goïta 18 mois supplémentaires comme deuxièmes phase de la transition.

SiaKa DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :