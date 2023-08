Dans un communiqué de presse rendu public, hier, lundi 14 août 2023, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dit avoir appris avec « stupéfaction la volonté exprimée de traduire devant les tribunaux S.E.M. Mohamed BAZOUM, Président de la République du Niger, pour haute trahison ». La CEDEAO condamne cette démarche qui, selon elle, constitue une « nouvelle forme de provocation et contredit la volonté prêtée aux autorités militaires de la République du Niger de rétablir l’ordre constitutionnel par des moyens pacifiques ».

« La CEDEAO a appris avec stupéfaction la volonté exprimée de traduire devant les tribunaux S.E.M. Mohamed BAZOUM, Président de la République du Niger, pour haute trahison. La CEDEAO condamne cette démarche qui constitue une nouvelle forme de provocation et contredit la volonté prêtée aux autorités militaires de la République du Niger de rétablir l’ordre constitutionnel par des moyens pacifiques. Le Président BAZOUM reste le Président démocratiquement élu de la République du Niger, reconnu par la CEDEAO et la communauté internationale. La CEDEAO condamne sa détention illégale et appelle à sa libération immédiate et à son rétablissement dans ses fonctions », c’est en substance ce qui ressort du communiqué de presse rendu public, le 14 août 2023, par l’organisation ouest africaine.

A rappeler que la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEA0) s’est réunie en Session extraordinaire à Abuja, au Nigeria, le 10 août 2023, sous la présidence de Bola Ahmed TINUBU, Président de la République Fédérale du Nigeria et Président en exercice de la Conférence. Le Sommet extraordinaire a été convoqué à la suite de celui tenu le 30 juillet 2023, après la tentative de coup d’Etat et la détention du Président Mohamed Bazoum par les membres de la Garde présidentielle en République du Niger, le 26 juillet 2023. Au cours de ce sommet, la Conférence a ordonné le déploiement de la Force en attente de la CEDEAO pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel en République du Niger. La CEDEAO a souligné son engagement permanent en faveur du rétablissement de l’ordre constitutionnel par des moyens pacifiques.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :