Le regroupement politique ARP (Action Républicaine pour le Progrès) prend acte de l’adoption de la nouvelle loi électorale par le Conseil National de la Transition (CNT), le vendredi 17 juin 2022.

Alors que malgré les appels au dialogue et à l’inclusion, le Gouvernement actuel a choisi de persévérer dans le clivage et le passage en force. Ce qui l’a ainsi amené à présenter devant l’organe législatif de la transition un projet non consensuel portant les germes d’une crise politique aigüe. Le CNT a su tenir compte des aspirations profondes de l’essentiel des forces vives du pays, à la suite de consultations salutaires.

Après l’adoption de cette nouvelle électorale, soucieux des valeurs républicaines et démocratiques, le regroupement ARP:

– Félicite les membres du CNT pour leur prise de position responsable et courageuse ayant permis l’adoption de la loi électorale à une écrasante majorité;

– Remercie la commission des Lois pour l’écoute attentive, permettant d’apporter des amendements pour rendre le projet plus inclusif;

– Invite le Président de la Transition à tirer les conclusions politiques par la nomination d’un Premier ministre non clivant, non partisan et un Gouvernement inclusif.

En outre, l’ARP invite les autorités de la Transition à l’adoption d’un chronogramme consensuel, en vue du retour rapide à l’ordre constitutionnel, et à trouver un accord avec la CEDEAO pour la levée des sanctions qui frappent notre pays.

Bamako, le 21 juin 2022

Le Premier Vice-Président

Docteur Modibo M SOUMARÉ

