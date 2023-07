d Floor, Unity Chambers

Barrick Gold Corporation, précédemment Randgold Resources, opère au Mali depuis plus de 25 ans et son partenariat avec le pays est demeuré intact en dépit des nombreux défis économiques et politiques.

Le complexe minier Loulo-Gounkoto est le meilleur exemple du succès de ce partenariat historique. Bâti sur la base des découvertes réalisées par Randgold, il figure parmi les 10 plus grandes exploitations minières aurifères au monde. Il a contribué à hauteur de 9,3 milliards de dollars à l’économie malienne, a représenté entre 5% et 10% du PIB du pays au cours des 10 dernières années et est l’un de ses principaux contribuables et employeurs, avec un effectif d’environ 7 000 personnes, dont 97% sont des Maliens.

Barrick, sur la base des conventions minières conclues avec le gouvernement sous l’égide de la législation minière antérieur, continue d’investir dans l’avenir de Loulo-Gounkoto en tant que complexe minier de longue durée et de haute qualité, ainsi que dans des programmes d’exploration conçus pour conduire à une autre découverte de classe mondiale dans la région de Loulo.

Comme dans tout partenariat historique, il y a eu des divergences d’opinion entre les partenaires, mais celles-ci ont toujours été résolues par un dialogue constructif. C’est dans le même esprit que Barrick discute avec le gouvernement de son projet de nouveau code minier.

Barrick reconnaît que les pays hôtes doivent revoir leur législation minière de temps à autre pour assurer un partage équitable des bénéfices économiques entre les parties prenantes du pays hôte et l’investisseur. Barrick est convaincue que grâce à un dialogue constructif et à un processus participatif inclusif, l’attractivité du Mali en tant que destination minière peut être maintenue au profit de tous les Maliens.

