La Maison de la Presse du Mali prend acte de la décision de suspension de la diffusion de RFI et de France 24 par le gouvernement de transition.

La Maison de la Presse souhaite que cette décision inédite s’inscrit conformément aux lois et règlements en vigueur au Mali notamment la saisine de la Haute Autorité de la Communication (HAC).

La Maison de la Presse invite à nouveau tous les médias nationaux et étrangers à davantage de RESPONSABILITÉ et d’œuvrer à soutenir les Forces Armées et de Sécurité dans le noble combat contre le terrorisme.

La Maison de la Presse reste déterminée à défendre la liberté de la Presse dans le cadre des intérêts supérieurs du Mali .

Bamako le 17 mars 2022

Le Président de la Maison de la Presse

Bandiougou DANTÉ

Communiqué de l’Union des Journalistes Reporters du Mali.

L’Union des Journalistes du Mali (U.J.R.M) a appris ce jour 17 Mars 2022, à travers un communiqué officiel du gouvernement, l’ouverture d’une procédure de suspension, jusqu’à nouvel ordre, de la diffusion de RFI en Ondes courte et FM et de la télévision France24, ainsi que toutes leurs plateformes digtales sur toute l’étendue du territoire national, par le gouvernement de la transition du Mali.

L’U.J.R.M, conformément à ses objectifs de défendre la liberté d’expression et de veiller au respect de l’éthique et la déontologie du métier du journalisme etc :

– Prend acte de cette décision des autorités de la transition;

– exprime sa préoccupation du respect de la liberté d’expression en cette période de transition;

– dénonce sans réserve l’acharnement des médias étrangers contre notre armée nationale dans ce contexte très difficile pour notre pays;

– apporte tout son soutien aux forces de défense et de sécurité du Mali dans leur lutte contre le terrorisme;

– Invite ses membres au respect de l’éthique et de la déontologie du journalisme dans cette période de crise.

Par ailleurs l’U.J.R.M recommande aux autorités d’analyser avec objectivité les cas des médias discordants qui participent aussi à leur manière à la sensibilisation et à l’information des populations dans le strict respect de la loi qui régit la presse.

Enfin l’U.J.R.M invite les autorités à plus collaborer avec les professionnels de la presse dans ce contexte actuel et exprime son profond regret de la monotonie des médias publics et également l’immixtion des opérateurs des réseaux sociaux appelés “vidéomans” dans la communication institutionnelle.

Bamako, le 17 mars 2022

Le Président

Boubacar Kanoute.

