Le parti YELEMA « Le changement » a noté avec stupéfaction les dernières déclarations du Premier Ministre de la transition tenues sur l’ORTM et transcrites sur la page officielle de la primature invitant une partie de la population à se préparer pour gagner les prochaines élections.

Le parti YELEMA « Le Changement » déplore ces déclarations qui divisent les Maliens à un moment où nous avons plus que jamais besoin d’une union nationale afin d’aider notre pays à répondre aux nombreux défis pour lesquels les résultats tardent à venir.

Le Parti YELEMA « Le Changement » rappelle au Chef du gouvernement que le temps des compétitions électorales viendra et que le seul combat qui vaille aujourd’hui est celui de l’unité et le consensus indispensable pour l’atteinte des missions assignées à la transition.

Le parti YELEMA « Le Changement » rappelle au Premier Ministre que sa fonction exige de lui, une équidistance absolue entre tous les acteurs socio-politiques du pays. A cet effet, il l’invite à travailler avec un esprit d’inclusivité, de Transparence et de Co-construction comme orienté par le Président de la Transition et invite ce dernier à veiller au respect de ses prescriptions.

Enfin, le Parti YELEMA « Le Changement » réaffirme sa disponibilité entière et totale à soutenir la réussite de la transition dans la vérité et dans la transparence et invite l’ensemble de la société Malienne à ne pas céder aux petits calculs et à ne penser qu’au Mali au-delà duquel rien ne vaut.

Bamako, le 21 juillet 2022

Le Président

Dr Youssouf DIAWARA

Chevalier de l’Ordre National

Commentaires via Facebook :