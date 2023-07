Dans un communiqué lu ce lundi 31 juillet 2023, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a averti la CEDEAO contre toute intervention militaire contre le Niger s’assimilerait à une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina Faso. Ci-dessous le communiqué des deux gouvernements.

Les Gouvemements de Transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de

presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté Economique

des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Economique et Monétaire

Ouest-Africaine (UEMOA) tenus le 30 juillet 2023 à Abuja sur la situation politique au

Niger.

Les Gouvernements de Transition du Burkina Faso et du Mali :

1.Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabè et malien au

peuple frère du NIGER qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en

main et d’assumer devant l’histoire la plénitude de sa souveraineté ;

2. Dénoncent la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions

aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l’esprit de panafricanisme ;

3. Refusent d’appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le

peuple et les Autorités Nigériens ;

4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s’assimilerait à une

déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali ;

5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du

Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l’adoption de mesures de légitime

défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger ;

6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d’une intervention militaire

au Niger qui pourrait déstabiliser l’ensemble de la région comme l’a été l’intervention

unilatérale de l’OTAN en Libye qui a été à l’origine de l’expansion du terrorisme au

Sahel et en AFRIQUE de l’Ouest.

Les Gouvernements de Transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément

indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d’une part, la célérité et l’attitude

aventurière de certains responsables politiques d’Afrique de l’Ouest désireux d’utiliser

la force armée pour rétablir un ordre constitutionnel dans un pays souverain, et d’autre

part, l’inaction, l’indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces

responsables politiques à aider les Etats et les peuples victimes de terrorisme depuis

une décennie et abandonnés à leur sort.

En tout état de cause, les Gouvernements de Transition du Burkina Faso et du Mali

invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées, en vue de prêter main forte au

peuple nigérien, en ces heures sombres du panafricanisme.

Que Dieu bénisse l’Afrique et Préserve les africains !

Fait à Ouagadougou et à Bamako, le 31 Juillet 203.

Pour le Burkina Faso, Pour le Mali,

Le Ministre de la Communication, de la Culture, Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration

des Arts et du Tourisme, Porte-parole du territoriale et de la Décentralisation, Porte-

Gouvernement, parole du Gouvernement,

Chevalier de l’Ordre du mérite, des ars, «Chevalier de l’Ordre National

des lettres et de la communication

Commentaires via Facebook :