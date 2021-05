Crise politique : le parti FARE invite ses militants et sympathisants au calme et à la sérénité

Le parti Fare an ka wuli suit avec attention les événements qui se déroulent dans notre pays depuis hier.

Le parti, en contact permanent avec ses partenaires et alliés sociaux et politiques, analyse la situation avec sérénité et lucidité.

Dans les meilleurs délais, le parti communiquera là-dessus comme il en a coutume depuis toujours dès lors que la situation du pays l’exige.

En attendant, le parti invite l’ensemble de ses militants et sympathisants au calme et à la sérénité sur toute l’étendue du territoire national et dans la diaspora.

Pour le parti Fare an ka wuli le Mali est au-dessus de tous et de tout.

Aussi, le parti agira-t-il conformément à ses principes et valeurs fondateurs que sont la république et la démocratie au service exclusif du citoyen.

Vive le Mali !

Vive la république !

An ka wuli Mali yé !

