Front politique : Le parti Asma CFP exige l’amélioration des conditions de détention de son président, Soumeylou B. Maïga

Les responsables de l'Alliance pour la solidarité au Mali-Convergence des forces patriotiques (Asma-CFP) étaient face à la presse, le samedi 2 octobre 2021 à leur siège à Bamako pour exprimer leur solidarité et leur soutien au Président du parti, Soumeylou Boubèye Maïga, incarcéré depuis août 2021. Au cours de ce point de presse à l'allure d'un meeting politique, les intervenants ont dénoncé les conditions de détention de Soumeylou B. Maïga.

es dortoirs conçus pour 30 à 40 détenus, ils dorment à plus de 80 en cette période de pandémie de Covid-19. Ces conditions sont inacceptables et constituent un grand risque pour sa santé et sa sécurité », a souligné Issa Diarra, secrétaire général du parti Asma-CFP. Face à cet état de fait, le parti Asma-CFP demande aux plus hautes autorités du Mali à œuvrer pour l’amélioration des conditions de détention de Soumeylou B. Maïga.

Selon le secrétaire général de l’Asma-CFP, Issa Diarra, depuis le jeudi 26 août 2021, date de son interpellation par la Cour Suprême où il a été entendu et mis sous mandat de dépôts, Soumeylou Boubèye Maïga, président du parti Asma-CFP, est détenu à la maison centrale d’arrêt de Bamako.

Avant d’ajouter que la procédure spéciale d’arrestation de Soumeylou B. Maïga a soulevé beaucoup d’interrogations et de vives polémiques dans l’opinion nationale et même dans la famille judiciaire. Il a indiqué que Soumeylou Boubèye MAÏGA est le premier prisonnier de la Cour Suprême dans l’histoire de la justice du Mali. « Le Président Soumeylou Boubéye MAÏGA est détenu à la maison centrale d’arrêt de Bamako qui fait plus de 3000 détenus dont plus de 200 djihadistes.

Des dortoirs conçus pour 30 à 40 détenus, ils dorment à plus de 80 en cette période de pandémie de Covid-19. Ces conditions sont inacceptables et constituent un grand risque pour sa santé et sa sécurité. Mais l’objectif recherché est de l’humilier, de le briser, de casser son moral. Soumeylou Boubèye est une personnalité de ce pays. Plusieurs fois ministre, Premier ministre, Grand Officier de l’Ordre Nationale, il ne mérite pas ces conditions, encore moins parce qu’il est présumé innocent, beaucoup moins que lui sont traités décemment », a souligné Issa Diarra.

Au regard de ces conditions de détention, dit-il, le parti Asma-CFP a sollicité auprès de la Cour Suprême, des responsables d’Institutions et des personnalités pour qu’il puisse bénéficier d’un contrôle judiciaire jusque-là sans résultats. C’est pourquoi, il a réitéré cet appel aux autorités de la Transition, plus particulièrement au Président Assimi GOÏTA, garant des libertés collectives, individuelles et de la Constitution, à œuvrer pour que les conditions de détention de Soumeylou B. Maïga puissent être améliorées.

La jeunesse du parti Asma-CFP va plus loin, car, elle demande la libération pure et simple de Soumeylou B. Maïga. Selon le président des jeunes du parti, Abdina Karembé, dans les jours à venir, ils vont manifester pour exprimer leur mécontentement face à l’incarcération de leur leader. « L’heure est grave, nous devons nous lever pour réclamer purement et simplement la libération de Soumeylou B. Maïga », a-t-il conclu. La représentante des femmes de l’Asma-CFP, Mme Racky Keïta, a fait savoir qu’il y a un acharnement contre le président du parti, Soumeylou B. Maïga. « La situation de notre président nous impose d’être au coude à coude », a-t-elle dit.

Pour sa part, le 1er vice-président de l’Asma-CFA, Baba Cissé, a indiqué que Soumeylou B. Maïga est en prison pour des raisons purement politiques. « On veut l’empêcher d’être là où il doit être. Inchallah, Soumeylou sera parmi nous. Nous espérons que la justice va finir par se ressaisir », a conclu le 1er vice-président de l’Asma-CFP, Baba Cissé.

Aguibou Sogodogo

