Dans un courrier déposé, ce mercredi 20 juillet 2o22 au quartier général de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali, le Mouvement YEREWOLO DEBOUT SUR les REMPARTS demande le retrait de la MINUSMA du territoire malien avant le 22 septembre 2022.

Ci-dessous l’intégralité du contenu du courrier :

DEMANDE DE RETRAIT DE LA MINUSMA DU TERRITOIRE MALIEN

Mouvement YEREWOLO DEBOUT SUR les REMPARTS

Bolibana Rue Diawara Tél: 76373916

Objet : Demande de retrait de la MINUSMA

À Monsieur le Chef de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali Monsieur,

YEREWOLO DEBOUT SUR LES REMPARTS est un mouvement souverainiste, dont la principale motivation, pour l’heure, est de faire du Mali un Havre de paix. La mission onusienne établie au Mali, la MINUSMA souffre de manque de vision pour répondre à ce besoin crucial du peuple malien. Souvenez vous , la MINUSMA est intervenue au Mali dans une atmosphère de haute contestation à cause du cliché négatif né de pratiques insalubres qui ont émaillé, par le passé, des missions onusiennes en Afrique.

À présent, la MINUSMA est devenue une force d’occupation qui ravive et entretient la peur, les clivages ethniques et la méfiance entre les communautés au Mali. Cependant, la résolution 2100 du 25 avril 2013 établissant la MINUSMA, a fixé dans son paragraphe 16, comme mandat initial de la mission, entre autres : «d’appuyer les autorités de transition maliennes pour stabiliser la situation dans les principales agglomérations, en particulier dans le Nord du Mali, et, dans ce contexte, écarter les menaces et prendre activement des dispositions afin d’empêcher le retour d’éléments armés dans la zone.»Sans équivoque, le paragraphe 12 de la résolution 2164 du 25 juin 2014 permettait à la MINUSMA d’user de tous les moyens nécessaires pour accomplir son mandat…En clair, le mandat de la MINUSMA a été vidé de son contenu authentique.

Nonobstant, les autorités de la transition ne se sont pas opposées au renouvellement du mandat de la MINUSMA, mais elles ont formulé des attentes et des réserves, en d’autres termes des préalables ou gages du nouveau mandat. En outre, le peuple constate que les rapports de la MINUSMA sont biaisés.

La MINUSMA se donne la seule mission d’enquêter parmi les morts pour savoir qui sont bons et qui sont mauvais. Or, elle n’est pas en capacité de dénicher parmi les vivants les terroristes, sous prétexte que dans la guerre asymétrique, cette tâche n’est pas réalisable. Par conséquent, nous venons par le présent, vous demander le retrait pur et simple de la MINUSMA sur notre territoire avant le 22 septembre 2022.Veuillez agréer monsieur, le chef de la MINUSMA, l’expression de notre haute considération.

Ampliations:

– Président de la Transition (1)

– Président du Conseil National de Transition (1)

– Premier Ministre (1)

– Représentant Spécial des Nations Unies au Mali (1)

Bamako, le 20 juillet 2022

Le Commandant en chef

Adama Ben DIARRA

