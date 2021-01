Les différentes armées partenaires, en coopération avec la Force Barkhane, poursuivent leur effort dans la région dite des « trois frontières » en menant des opérations de harcèlement dans le Gourma et le Liptako.

Les Forces armées maliennes (FAMa) poursuivent leur traque des GAT dans le Gourma avec le GTD Lamy

Trois compagnies maliennes du 33e Régiment de commandos parachutistes (RCP) et du 62e Régiment d’infanterie (RI) accompagnées par le Groupement tactique désert (GTD) Lamy ont poursuivi leurs opérations de harcèlement des Groupes armés terroristes (GAT) dans la région de Boulikessi. Après avoir reconnu plusieurs zones d’objectifs, les militaires maliens et français ont investi un campement repéré par un hélicoptère de la Force Barkhane. Sur la totalité de l’action, ils ont neutralisé un terroriste et saisi des ressources logistiques dont des munitions, une trentaine de motos ainsi que de nombreux moyens de communication.

Le 19 janvier, poursuivant son action, le GTD Lamy a par la suite progressé en direction de Hombori afin de mener de nouvelles reconnaissances dans la zone de Dara et des grottes de Lepegou. La fouille des cavités situées à flanc de collines a permis de découvrir de l’armement soit 4 AK47, un pistolet mitrailleur, des munitions, et de nouvelles ressources logistiques.

Opérations coordonnées entre la Force conjointe du G5 Sahel et le GTD Conti

Opérant plus à l’Est, les éléments tactiques interarmes (ETIA) de la Force conjointe (FC) du G5 Sahel avec le GTD Conti a poursuivi ses opérations en coordination. Une section malienne des Forces armées reconstituées (FAR) de Ménaka accompagnée par les sous-groupements français ont mené une reconnaissance offensive dans la zone de Korfouweywey, en coordination avec un ETIA malien, un ETIA nigérien et un ETIA burkinabé.

Les militaires de la FC G5 et français ont découvert et détruit des motos et de l’armement. Relançant leur action de part et d’autre de la frontière malo-burkinabé, ils ont procédé à plusieurs opérations de harcèlement des GAT dans la région de Ouedli. Le 23 janvier, au cours d’une reconnaissance en profondeur, les militaires de la FC G5 et français ont découvert deux pick-up, une mitrailleuse et de nombreuses munitions. Le TG n°1 de la TF Takuba en opération dans la région de Labbézanga L’Unité légère d’intervention et de reconnaissance (ULRI) n° 4 malienne et le Task group (TG) franco-estonien de la Task force (TF) Takuba ont mené une patrouille de recherche et d’action dans la profondeur dans la région de Labbézanga afin de harceler les GAT de la zone du fleuve Niger. Cette opération a permis aux soldats maliens de mettre en œuvre et approfondir les enseignements de prodigués par les militaires de la TF Takuba. Au cours de cette opération, ils ont notamment capturé plusieurs GAT et saisi là aussi des 3 motos, de l’armement dont 1 AK47 et des téléphones portables. Le Groupement commando de la Force Barkhane dans le secteur d’Almoustarat En début de semaine, le Groupement commando (GC) de la Force Barkhane a mené une opération d’infiltration particulièrement agile dans le secteur d’Almoustarat. Mis en place par hélicoptère, les commandos ont reconnu plusieurs objectifs localisés en ville et se sont ainsi saisis d’éléments de renseignement à exploiter.