Fière du chemin parcouru, Lapaire Mali continue de changer la vie des gens avec des surprises pour la fin d’année et l’ouverture prochaine d’un nouveau magasin à Sikasso.

En Afrique​, les coûts des consultations ophtalmologiques et des lunettes de vue de qualité sont un réel frein au traitement des défauts visuels. Or, être privé de lunettes est un réel handicap au quotidien: ​difficultés pour se concentrer, perte de productivité, maux de tête ou encore accidents de la route ou domestiques.

L’opticien panafricain s’est donc donné pour mission de révolutionner le marché de la lunetterie en Afrique en proposant une solution innovante alliant expertise optique et technologies mobiles. Lapaire propose des tests de vue gratuits réalisés par des opticiens professionnels et des lunettes de vue de qualité, à partir de 19 000 CFA.

Lapaire est aujourd’hui présent dans 7 pays d’Afrique de l’Est et de l’Ouest avec 11 magasins. Au nombre de ces magasins, figure celui de Bamako, ouvert en janvier 2020 et situé au quartier Hamdallaye ACI 2000. Les équipes de Lapaire Mali accueillent et sensibilisent les Maliens aux problèmes de vue et les accompagnent pour tester leur vue et les aider ​dans le choix de montures et de verres adaptés.

En à peine un an, Lapaire Mali a pu tester la vue de plus de 4 500 personnes et améliorer la vie de 3 000 d’entre elles. L’entreprise de lunetterie compte bien terminer l’année en marquant les esprits avec une offre spéciale. Jusqu’au 30 décembre, Lapaire lance plusieurs challenges à ses followers sur les réseaux sociaux, à savoir sa page Facebook (@lapaire.ml) et son compte Instagram (@lapaire.mali). S’en suivront des tirages au sort pour gagner de nombreux lots tels que ​des paniers garnis, un téléviseur écran plat, ou encore des bons d’achat. Lapaire démontre ainsi être aux côtés de tous pour contribuer à leur bien-être par la bonne vue mais aussi pour faire de ces fêtes de fin d’année un moment de joie mémorable. ​Fadel Haidara​, Responsable des Partenariats de Lapaire Mali : ​“Voir un sourire se dessiner sur le visage de quelqu’un qui découvre la bonne vue est une réelle source de satisfaction pour nos équipes, nous avons l’impression de changer leur vie pour de bon! Nous souhaitons donc profiter des fêtes de fin d’année pour partager de la joie avec tous les Maliens.”

Cette action à cette période de l’année, figure parmi les nombreuses actions menées par l’opticien depuis ses 1 an d’existence au Mali. Passé le cap de la première année au Mali, l’entreprise de lunetterie projette en 2021 d’autres ouvertures de magasins dans ce pays, à commencer par Sikasso dès le mois de février. De plus, Lapaire prévoit de développer d’importants partenariats avec des entreprises et organisations publiques du pays. La réussite du groupe Lapaire, marquée par 30 000 tests de vue réalisés et 18 000 vies