Lutte contre l’impunité: La CNDH prône la poursuite de cette dynamique dans le strict respect des droits fondamentaux

Dans un “COMMUNIQUE N°014-2021-/CNDH” déposé dans notre rédaction, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) suit avec intérêt et vigilance l’évolution récente de certains dossiers judiciaires s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre l’impunité au Mali, et ayant conduit à des mesures de détention provisoire d’anciens Premier ministre, Ministre de l’Economie et des Finances.

Sur le fondement de la Constitution du 25 février 1992, des Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, aux droits économiques sociaux et culturels, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, elle prône la poursuite de cette dynamique, mais dans le strict respect des droits fondamentaux, notamment la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense et à la défense, le droit à un procès équitable rendu par une justice indépendante, impartiale, dans un délai raisonnable.

Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée.

Bamako, le 30 août 2021

Le Président

Monsieur Aguibou BOUARE

Chevalier de l’Ordre National

