Sur le théâtre Est de l’opération Maliko

Les FAMA ont exploité et consolidé les acquis de la réaction vigoureuse contre l’attaque de l’emprise de N’Tahata sur l’axe Gao- Gossi de même que les leçons apprises des tirs de 06 obus essuyés par le camp FAMA-Takuba-Minusma de Ménaka le 07 avec la précision des indices sur d’éventuelles complicités.

Sur le théâtre centre de l’opération Maliko

Dans la région de Ségou, les reconnaissances offensives de fouilles ont été conduites dans la forêt de Ouagadou , zone refuse des terroristes, avec un focus sur la zone des puits N. Au cours de ces reconnaissances, un véhicule suspec, parmi les quatre en fuite, a été immobilisé par des tirs de sommation aux environs du puits de Cheick Ahmed. Les 05 occupants dont 2 blessés ( l’un à la cuisse et l’autre au bras pris en charge par les FAMA) ont été remis au chef de tribu de la source d’eau.

La même unité FAMA, dans sa mission de reconnaissance offensive, a réagi à une embuscade dans la forêt de Ouagadou avec un bilan de 18 terroristes neutralisés,05 AK-47 06 fusils,01 lance roquette Antichar LRAC 01 lit picot 05 motos récupérés et 04 EEI détruits.

Dans le secteur de Niono, une unité FAMA a désarmé des chasseurs en possession de 08 PM

Dans la région de Moptiet de Bandiagara, 05 poseurs d’EEI ont été neutralisés et 06 EEI détruits.

Également une mission d’appui embarquée par hélicoptère pour une opération sur une position ennemis dans la localité de Kargue à une trentaine de km de sevare, a neutralisés une vingtaine de GAT sur des motos et en embuscade contre une patrouille FAMA. Plusieurs motos avec des armes et des bagages à côté, ont été abandonnées de part et d’autre des corps.

Une reconnaissance offensive dans les zones de Pissa et Baye , cercle de Bankass, a permis la reddition volontaire de 66 fusils de chasse ,10 pistolets automatiques 06 AK 47 et une quantité importante de munitions en vrac . L’opération a également abouti à la récupération de 03 AK 47, 06 carabines,05 motos, 05 bidons remplis de salpêtre, du matériel de fabrication d’EEI ( FIL détonateurs, batterie) détruits 02 radios de longues portée et 10 mortiers artisanaux.

En zone sud

Dans la région de koutiala les reconnaissances offensives ont été effectuées dans les forêts de Boura et de Mahou . La patrouille a interpellé et remis à la gendarmerie 01 suspect terroriste lors de la reconnaissance offensive à Boura.

Dan la région de Sikasso, bougouni et Koulikoro, les priorités ont porté sur la précision des renseignements ayant permis de localiser des complices terroristes. Des dispositions sont en cours pour les mettre hors d’état de nuire

L’Etat Major Général des armées rassure la population que les FAMA resteront fidèles à leurs missions régaliennes de protection de personnes, des biens et de sauvegarde de l’intégrité de l’ensemble du territoire national.

Bamako, le 09 mars 2022

Le directeur de l’information et des relations publiques des armées

Colonel Souleymane Dembélé