Seoul/Dakar – Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) accueille avec satisfaction une contribution de 500 000 dollars du gouvernement de la République de Corée à nos opérations au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, qui aidera à soutenir l’intervention d’urgence dans le Sahel Central et à fournir des repas scolaires pour des milliers de jeunes élèves.

« Cette contribution généreuse et opportune de la République de Corée représente une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes extrêmement vulnérables, y compris celles qui sont confrontées aux effets dévastateurs des troubles et des chocs environnementaux », a déclaré Chris Nikoi, Directeur régional du PAM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. « Ces fonds aideront le PAM à poursuivre son action vitale dans les trois pays.»

Dans le Sahel Central, où la montée des conflits armés, le changement climatique et la pauvreté ont provoqué des déplacements massifs et la faim, la République de Corée a affecté 200 000 dollars à chacune des opérations du PAM au Mali et au Burkina Faso.

Au Mali, les fonds permettront au PAM de fournir trois mois d’aide alimentaire à 11 000 personnes, y compris celles déracinées par le conflit en cours, ainsi que les membres vulnérables des communautés hôtes. Le soutien, via des bons alimentaires, vise les régions du nord et du centre du pays durement touchées.

Au Burkina Faso, aux prises avec une insécurité alimentaire croissante, l’aide contribuera à nourrir la prochaine génération et l’égalité des sexes, en soutenant trois mois de repas scolaires d’urgence pour plus de 13 300 enfants, ainsi que des rations à emporter pour quelque 330 écolières, sur la base de leur présence. Afin de favoriser également la cohésion sociale, les repas s’adressent aux élèves des communautés déplacées et d’accueil.

Un autre montant de 100 000 dollars ciblera également l’alimentation scolaire en Guinée, permettant au PAM de fournir des repas scolaires chauds et variés à plus de 2 200 jeunes élèves pendant toute l’année scolaire. Pour certains, les repas nourrissants sont les seuls qu’ils puissent manger toute la journée – à un moment où le COVID-19 a aggravé la faim dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

