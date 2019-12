26 décembre 2019

Le programme alimentaire mondial salue l’engagement de l’Union européenne dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali

BAMAKO –La Direction générale pour la protection civile et les opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) a confirmé une contribution financière de 3 millions d’euros pour permettre au Programme alimentaire mondial (PAM) de répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels de 650 000 personnes affectées par les violences communautaires et les aléas climatiques au Mali.

Avec cette nouvelle contribution, le PAM et ses partenaires continueront à mettre en œuvre, en 2020, des programmes d’assistance alimentaire d’urgence sous forme de distributions générales de vivres ou de transferts monétaires en faveur des personnes déplacées internes et leurs familles d’accueil. Des services de traitement et de prévention de la malnutrition aiguë seront également fournis aux enfants de moins de 5 ans, aux femmes enceintes et mères allaitantes dans les structures de santé communautaires.

« Je tiens à saluer l’engagement constant de l’Union européenne en faveur de la population malienne. A l’heure où de nombreuses familles sont privées de nourriture et d’accès à leurs moyens de subsistance, cette nouvelle contribution arrive à point nommé. Elle nous permettra de sauver la vie de milliers de personnes qui ont dû fuir leurs villages laissant tout derrière elles à cause des conflits et des violences communautaires » a déclaré Silvia Caruso, Directrice et Représentante du PAM au Mali.

L’atelier du Cadre Harmonisé de novembre 2019 confirme une forte détérioration de la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali avec près de 650 000 personnes en insécurité alimentaire sévère. Les besoins devraient atteindre 1,1 millions de personnes pendant la période de soudure (juin-août 2020) où les réserves de nourriture seront épuisées entrainant une augmentation exponentielle des prix des denrées sur les marchés.

« Cette situation d’insécurité alimentaire nous interpelle tous. Nous devons agir maintenant et de façon coordonnée pour renverser la tendance et briser le cycle vicieux de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle » a déclaré Caruso. « Avec la générosité accrue de nos partenaires comme l’Union Européenne, nous continuerons à soutenir les efforts du Gouvernement Malien en répondant d’abord aux besoins d’urgence puis en assurant la transition de l’action humanitaire vers des activités de développement et de promotion de la résilience des communautés les plus vulnérables ».

Au cours de cette année 2019, d’autres contributions ECHO ont déjà permis de venir en aide à plus de 600 000 personnes affectées par les violences communautaires, les dégâts climatiques mais aussi les chocs saisonniers. Ces interventions ont été réalisées en partenariat et en étroite collaboration avec les structures techniques du gouvernement, les Organisations non-gouvernementales nationales et internationales ainsi que les leaders communautaires.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ce sont des vies sauvées dans l’urgence et des vies transformées par le développement durable. Au PAM, nous intervenons dans plus de 80 pays pour nourrir les millions d’hommes, de femmes et d’enfants touché(e)s par les conflits et les catastrophes, et pour jeter les bases d’un avenir meilleur.

