RFI : Communiqué de presse Appel à candidatures / Edition Afrique francophone « Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon » 2021

Ouverte aux jeunes journalistes et techniciens radio d’Afrique francophone

RFI organise la huitième « Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon » qui, en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, s’ouvre pour la seconde année consécutive aux candidats de tous les pays africains francophones*. L’organisation de la sélection et des formations sera assurée grâce aux outils numériques à distance.

Créée en hommage à ses deux reporters assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le Nord du Mali, cette Bourse permet de former chaque année dix jeunes journalistes radio et dix jeunes technicien(ne)s de reportage. Les deux lauréat(e)s bénéficieront d’une formation d’un mois à Paris, au cours du premier trimestre 2022**. Habituellement organisées dans un pays d’Afrique, les six premières éditions se sont tenues au Mali en 2014, à Madagascar en 2015, au Bénin en 2016, au Sénégal en 2017, en Côte d’Ivoire en 2018, en République démocratique du Congo en 2019, et à distance en 2020. La Bourse sera remise le 2 novembre, date décrétée par les Nations Unies « Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes » en mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon.

Les candidatures sont ouvertes du lundi 16 août au dimanche 12 septembre 2021 à tous les journalistes et techniciens francophones en activité depuis au moins deux ans, ayant moins de trente-cinq ans, résidant dans un pays africain francophone*.

Les conditions de participation détaillées et le formulaire de candidature sont disponibles sur rfi.fr : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210816-appel-%C3%A0-candidatures-bourse-ghislaine-dupont-et-claude-verlon-2021?ref=tw_i

10 candidats journalistes et 10 candidats techniciens seront sélectionnés sur dossier puis invités à suivre des ateliers du 4 au 22 octobre, dispensés par l’Académie France Médias Monde, grâce à un site internet dédié créé pour l’occasion. A l’issue de ces journées, le jury se réunira pour désigner le (la) journaliste et le (la) technicien(ne) lauréat(e)s de la Bourse qui bénéficieront de la formation de quatre semaines à Paris, entièrement prise en charge, au cours du premier trimestre 2022**. Le jury sera composé de représentants du groupe France Médias Monde, de l’École de Journalisme de Sciences Po et de l’INA. La remise du Prix prendra exceptionnellement la forme d’une émission de radio diffusée sur RFI, le mardi 2 novembre.

L’édition 2021 de la Bourse est organisée en partenariat avec l’École de Journalisme de Sciences Po et l’INA (Institut national de l’audiovisuel), qui accueillent respectivement les lauréat(e)s journaliste et technicien(ne) à Paris. Ces formations viennent compléter un stage à RFI, au siège de France Médias Monde, encadré par les formateurs de l’Académie.

* Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Tunisie et Rwanda.

** Sous condition des mesures sanitaires en vigueur.

