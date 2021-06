Yeelen fonds financier investit dans gamma

Abidjan, Côte d’Ivoire, 28 juin 2021 : YEELEN FONDS FINANCIER, fonds dédié au secteur financier de la zone UEMOA géré par Yeelen Capital, membre du groupe Cauris Management, Gestionnaire ouest africain de fonds de capital-investissement, a pris une participation dans le capital de la Holding Groupement d’Assurances Modernes Multiformes en Afrique « GAMMA » qui détient deux compagnies d’assurances vie et non vie au Mali, SONAVIE et SABUNYUMAN.

Au terme de l’investissement de 3,5 milliards FCFA (environ 5,3 millions d’euros) de Yeelen Fonds Financier, GAMMA détient majoritairement (i) SONAVIE, créée en 1996 et leader du marché d’assurance Vie et (ii) SABUNYUMAN, créée en 1982 et 3ème acteur du marché d’assurance Non-Vie.

« L’investissement de Yeelen Fonds Financier permet de rendre SONAVIE et SABUNYUMAN conformes aux nouvelles normes CIMA en termes de capital social et de fonds propres minimums, et aussi de financer le plan stratégique de développement du groupe » a déclaré Yawo Noël Eklo, Co-Fondateur de Cauris Management.

Commentant la prise de participation du Fonds, Monsieur Mamadou Touré, Directeur Général de SONAVIE et Président du Conseil d’Administration de SABUNYUMAN a déclaré : « Le secteur de l’assurance au Mali reste porteur au vu du potentiel de développement, le taux de pénétration étant seulement de 0,5%. À la faveur des prises de participation de la holding GAMMA principalement, mais aussi des augmentations opérées par nos différents actionnaires, le capital social de la SONAVIE est aujourd’hui de 5,1 milliards FCFA et celui de SABUNYUMAN de 4,4 milliards FCFA. Jusqu’en 2019, ces deux compagnies d’assurances avaient chacune un capital social de l’ordre de 2 milliards FCFA. Ces opérations permettent ainsi de renforcer les capacités financières de ces entreprises. Cela est très favorable à notre ambition première, qui est de faire rentrer l’assurance dans les mœurs des maliens. En cela, SONAVIE et SABUNYUMAN auront l’avantage de capitaliser les expériences acquises depuis des décennies, tout en tirant le meilleur des expertises et des moyens apportés par YEELEN FONDS FINANCIER ».

Pour sa part, M. Benjamin Kouakou, Managing Partner chez Cauris Management en charge de Yeelen Fonds Financier, a indiqué que « Yeelen Fonds Financier créé à l’initiative de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et sous gestion de Yeelen Capital vise à soutenir les institutions financières, notamment banques et assurances, dans un contexte de rehaussement du capital social et des fonds propres minimums de la zone UEMOA et CIMA exigé par les régulateurs respectifs mais aussi à participer au développement de ces dernières. Yeelen Fonds Financier a également pour vocation d’intervenir et participer au développement d’acteurs évoluant dans le secteur des microfinances et des Fintechs. L’investissement dans SONAVIE et SABUNYUMAN, via la Holding GAMMA, est l’opportunité pour Yeelen de soutenir deux acteurs majeurs de l’industrie de l’assurance Vie et Non-Vie au Mali. La mise en place d’un tel groupe d’assurances permet d’optimiser les synergies entre les deux entités en mutualisant les coûts et le réseau commercial, en offrant aux clients des produits mixtes adaptés au marché afin d’atteindre une taille critique localement avant d’entamer une expansion régionale et devenir un acteur important dans la zone CIMA ».

À propos du Groupe Cauris Management / Yeelen Capital

Cauris Management est une société de gestion de fonds de capital-investissement active sur le segment des PME en Afrique de l’Ouest depuis 1995. Elle a créé Yeelen Capital en 2016 pour la gestion de Yeelen Fonds Financier d’une taille cible de 65 millions d’euros dédié au secteur financier de l’UEMOA. Yeelen Capital est un consortium constitué de Cauris Management, M. Paul Derreumaux, fondateur du Groupe Bank Of Africa, M. Amadou Raimi, ancien Président de Deloitte France et Vice-Président de Deloitte Monde et Finactu, cabinet de conseil spécialisé en finance et assurances en Afrique. L’équipe du groupe Cauris Management / Yeelen Capital a réalisé 49 investissements dont 13 investissements dans le secteur financier et 44 cessions depuis l’origine. Le portefeuille comprend des participations dans des secteurs aussi diversifiés que l’agroalimentaire, les services financiers, l’hôtellerie, les télécoms, la distribution, l’énergie, etc. Le groupe Cauris Management / Yeelen Capital opère à partir de Lomé et Abidjan.

