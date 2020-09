Anniversaire de l’indépendance

La célébration de notre indépendance doit être le symbole de notre responsabilité, notre liberté et surtout notre prospérité. Pourtant, après 60 ans d’indépendance, notre pays fait toujours face à de grands défis. Des millions de Maliens vivent encore dans la pauvreté et l’insécurité, privés de l’accès à une alimentation suffisante, à la santé, à l’éducation, au capital, et aux autres services, dans des conditions qui n’ont pas amélioré depuis les premières années de notre indépendance.

Comme nous l’avons souligné auparavant, l’indépendance est éphémère si elle ne devient pas l’essence de la souveraineté nationale. Nos pères ont fait de pénibles sacrifices pour que nous retrouvions notre indépendance. Notre génération doit sauvegarder cette souveraineté en posant des actes destinés à renforcer le sentiment de fierté nationale. Nous devons manifester la fierté que nous éprouvons à l’égard de notre histoire, de nos coutumes, et de notre existence en tant que nation avec des Institutions qui traduisent les aspirations du peuple. En effet, nous avons osé être indépendant, osons donc l’être par nous-mêmes et pour nous-mêmes.

Il est temps de consolider notre nation avec des politiques cohérentes et muries. Des politiques responsables ne peuvent être garanties qu’en incluant toutes les forces vives de la nation. Conséquemment, nous devons insister sur les consultations communautaires pour faire face à la crise actuelle. Notre approche doit être commune et basée sur une seule stratégie de sortie de crise, unique et rapide. Dans une telle situation, il nous faut une réponse ferme et commune aux problèmes.

Il nous faut sortir des sentiers battus et repenser les moyens de gérer notre action commune et de servir l’intérêt général. Il est certes urgent de résoudre les problèmes actuels ; mais il est plus important de trouver des solutions pérennes.

Il ne suffit pas seulement d’évoquer l’avenir, il faut dès à présent se mettre à le forger. Puisse les récents événements survenus dans notre pays être l’occasion pour l’ensemble des citoyens de renouveler notre engagement à l’égard de notre nation, et de ce que doit être notre mission.

A nos Sœurs et Frères en uniforme qui sont irrésistiblement engagés dans un combat sans merci contre l’extrémisme et la division de notre pays et qui continuent de lutter sans relâche pour un état de droit et une justice sociale, nous vous demandons de continuer de faire de ce 22 septembre une date illustre que nous garderons ineffaçablement gravée dans nos cœurs, une date dont nous enseignerons avec fierté la signification à nos enfants, pour que ceux-ci à leur tour fassent connaître à leurs descendants l’histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté, l’unité et la démocratie dans l’harmonie.

Ces derniers temps, nous avons souligné sans cesse que nous croyons au Mali. Nous avons réussi tant de choses ensemble au cours de ces six dernières décennies. Nous créerons surement sur les ruines de la crise dont nous vivons un projet sans équivalent qui combinera la paix et une vraie démocratie liée aux composantes de notre culture et de notre identité, la liberté et la solidarité et surtout un développement durable.

Les Maliens peuvent relever les défis de la crise et sauvegarder notre nation. C’est autour de l’idée de Nation que les Maliens pourront se retrouver et se projeter positivement dans l’avenir. C’est par le Mali que les Maliens peuvent prendre leur avenir en main et changer leur destinée. Il est temps que la République assure la sécurité de ses citoyens, mis à mal pendant des décennies de progression constante des violences aux citoyens, à nos coutumes et religions. L’idéal de notre Nation, c’est d’abord une société où chacun se sent dépositaire du destin commun national. Ce sont les Institutions qui permettent au peuple de s’exprimer et de voir sa volonté traduite au niveau du gouvernement. Des Institutions qui réaffirment avec autorité l’équilibre des droits et des devoirs, en toutes circonstances. C’est aussi une société qui partage des valeurs fortes, l’allégeance à l’action collective (une foi) d’une nation unie (un peuple) pour la construction nationale (un But). Enfin, c’est une société qui défende la sécurité et la tolérance face aux remises en cause. Nous souhaitons un joyeux jour de l’indépendance à tous ceux qui célèbrent cet évènement important de notre histoire.

Que Dieu nous assiste et qu’IL bénisse notre chère Nation.

Cheick Boucadry Traoré

