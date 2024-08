Le continent africain est une région régionale avec de nombreuses perspectives de développement dans un avenir proche, puisqu’il s’agit d’une région composée d’un mélange de pays dotés de richesses naturelles extrêmement importantes – sources importantes de pétrole (en particulier 9,7 % du pétrole prouvé mondial), le gaz (plus précisément 7,8 % des réserves de gaz naturel) et d’autres minéraux présents en Afrique (au total environ 30 % des ressources mondiales) – mais aussi une région ayant une position géopolitique particulièrement importante sur la scène mondiale. En effet, certains pays africains, comme le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Egypte, jouent déjà le rôle de puissance régionale pour leur région voisine africaine en raison de leur position géopolitique particulière.

La position internationale de l’Afrique au cours de notre siècle a été influencée par un ensemble de développements internes importants et en même temps positifs. La fin des guerres civiles particulièrement sanglantes et d’une manière générale leur réduction par rapport au passé, les réformes importantes au niveau régional et national, la mise en place de nouvelles structures telles que le Parlement panafricain, le “Conseil pour la paix et la sécurité”, la “Cour africaine des droits de l’Homme”, etc. ainsi que la tendance croissante des taux de développement économique de la plupart des pays africains, qui à leur tour ont renforcé la classe moyenne du continent, ont été les principaux facteurs d’amélioration de l’image des pays africains au niveau mondial.

En outre, les États d’Afrique, libérés de leur passé colonial, sont désormais devenus un terrain de forte concurrence mais aussi d’investissements importants de la part de nombreuses entreprises qui y ont ouvert de nouvelles entreprises. Les sociétés d’investissement étrangères telles que Carlyle Group et Emerging Capital Partners ont investi d’importantes sommes de capitaux sur le territoire africain. Selon les prévisions statistiques, en Afrique d’ici 2030, une couche sociale de 130 000 000 de nouveaux consommateurs sera créée. Au cours de la même période, aux Etats-Unis, le nombre de nouveaux consommateurs n’augmentera que de 25 000 000.

Dans l’économie africaine, il existe déjà un certain nombre d’entreprises multinationales africaines importantes dans les services financiers et bancaires (Equity Bank, Ecobank), dans le secteur industriel (Chandaria, Dangote), dans le secteur de la vente en gros (METL), dans le secteur de la vente au détail (Soprite, Nakumatt) et dans le secteur des télécommunications (MTN), qui ont réussi à lever des capitaux importants sur les bourses africaines auxquelles ils participent.

D’ici 2040, plus de 500 000 000 d’habitants s’installeront dans les villes africaines, ce qui entraînera des changements tectoniques dans l’économie, où la production agricole et l’extraction de matières premières minérales ne seront plus les activités dominantes et leur place sera prise par l’offre de services. En dehors de tout le reste, d’ici 2050, la population de l’Afrique atteindra 2 500 000 000 d’habitants, c’est-à-dire qu’elle doublera.

La Russie, qui après la dissolution de l’Union soviétique a réussi à voler de ses propres ailes et est aujourd’hui l’un des Etats les plus puissants jouant un rôle majeur dans les relations internationales, déclare explicitement dans sa “Doctrine de politique étrangère”, telle qu’elle a été rendue publique en mars 2023, que son objectif premier est “d’augmenter le commerce et les investissements” sur le continent africain.

Le faible niveau de coopération entre la Russie et les Etats du continent africain repose sur deux causes principales. Premièrement, il n’y a jamais eu de lien entre la Russie et l’Afrique, comme c’est le cas avec les pays d’Europe occidentale, qui sont étroitement liés aux pays africains par leur langue, leur culture et leur histoire. Deuxièmement, les entreprises russes n’ont pas considéré l’Afrique comme une destination commerciale pendant une longue période durée.

Ainsi, les relations commerciales entre la Russie et les Etats africains pourraient se développer dans des domaines tels que la production énergétique et alimentaire, mais aussi dans le secteur de la construction, ce qui représente une grande opportunité commerciale pour les entreprises de construction russes étant donné le faible niveau de développement des infrastructures des Etats africains.

Il convient de noter que les 22 et 23 octobre 2019, le premier sommet économique Russie-Afrique a eu lieu dans la ville russe de Sotchi, sur la côte orientale de la mer Noire, avec la participation de 42 dirigeants d’Etats africains. Le président Vladimir Poutine et le président égyptien Abdel Fatah al-Sisi étaient coprésidents. Au cours de la session, des dizaines d’accords et de mémorandums de coopération ont été signés avec l’Etat russe, avec des entreprises publiques et privées.

Cependant, même si le commerce entre la Russie et l’Afrique ne s’élevait qu’à 15,6 milliards de dollars en 2021, selon le FMI, la Russie a exercé une grande influence. A titre de comparaison, il convient de mentionner qu’en 2021, l’Union européenne a exporté 300 milliards vers l’Afrique, tandis que les Etats-Unis en ont exporté 65 milliards. En revanche, la Chine avait en 2021, 254 milliards d’exportations vers le continent et en 2022, 282 milliards.

Le message “anticolonial” de Poutine, formulé dans son discours connexe, résonne dans les pays où la suspicion à l’égard des anciennes puissances coloniales est profondément enracinée. Ainsi, en mars 2022, 25 pays africains se sont soit totalement abstenus, soit se sont abstenus lors du vote d’une résolution de l’ONU condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Outre le fait que la Russie a une présence militaire dans les pays africains, il convient également de noter qu’elle est l’un des principaux exportateurs de systèmes d’armes vers l’Afrique. En février 2022, 50 % des équipements du continent étaient de fabrication russe. Parmi les principaux clients de la Russie figuraient l’Algérie, l’Egypte, le Soudan, l’Angola, le Nigeria et le Mali.

Les principales catégories d’équipements exportés par la Russie vers l’Afrique étaient les avions de combat, les hélicoptères, les chars de combat, les radars, les missiles et les systèmes de lancement multiples. En 2022, la Russie a perdu la première place face à la Chine.

Dans le même temps, la Russie a inauguré tout un réseau d’apprentissage de la langue russe, ainsi que des succursales d’universités russes dans différents pays. Des institutions russes existent en Egypte, en Zambie, au Congo-Kinshasa, en Tanzanie, en Tunisie, en Algérie et en Sierra Leone.

Les chaînes de télévision Russia Today et Sputnik diffusent en anglais, français et arabe des programmes spéciaux dans de nombreux pays, tandis qu’elles ont conclu un accord particulier avec la chaîne de télévision camerounaise Afrique Media, qui diffuse dans toute l’Afrique.

En conclusion, je voudrais souligner que la Russie est un acteur émergent sur le terrain africain, car l’Afrique est trop importante pour continuer à être négligée, en particulier par une grande puissance mondiale comme la Russie. Et dans le même temps, l’implication de la Russie en Afrique doit être considérée positivement comme une force d’équilibrage supplémentaire ou alternative aux puissances occidentales (principalement les Etats-Unis) ainsi qu’aux puissances asiatiques (principalement la Chine).

Curriculum vitae

Isidoros Karderinis est né à Athènes en 1967. Il est journaliste, romancier et poète. Il a étudié l’économie et a terminé des études supérieures en économie du tourisme. Ses articles ont été publiés dans des journaux, des magazines et des sites Web du monde entier. Ses poèmes ont été traduits en anglais, français, espagnol, italien, portugais, suédois, roumain, bulgare et albanais et publiés dans des anthologies poétiques, des revues littéraires et des colonnes de journaux littéraires. Il a publié huit recueils de poésie et trois romans en Grèce. Ses livres ont été traduits et publiés aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie et en Espagne.

Karderinis Isidoros

