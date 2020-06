La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est de retour au Mali pour agir comme médiateur entre un autre régime et son peuple. La dernière intervention non attentionnée de la CEDEAO au Mali a constitué une ligne de fracture dans la société malienne. L’organisation sous régionale a en effet pris des décisions non seulement contraires aux prescriptions de la constitution malienne ; mais aussi, elle n’a jamais réellement consulté les représentants de la population malienne avant la prise de ces mêmes décisions. La CEDEAO doit reconnaitre sa maladresse d’avoir imposé au peuple malien des règles et conditions sans son aval ou même une concertation au préalable. Il serait souhaitable que la CEDEAO commence à consulter les maliens avant de prendre des décisions qui affectent leur vie quotidienne et leur sécurité, et pouvant avoir des répercussions négatives.

L’organisation doit comprendre que le Mali a besoin d’un gouvernement qui a la confiance du peuple. Un gouvernement qui est le seul maître d’œuvre, guidé par les seuls intérêts du Mali, et assurant la cohérence des politiques. Aussi, souverain, le Mali doit faire ses propres choix et devenir le gestionnaire unique de son destin. Comme nous l’avons toujours souligné, l’avenir du Mali ne passera certainement pas par les remèdes des institutions internationales. Il ne passera sans doute non plus par la copie de modèles de politiques de gouvernance non adaptées. L’avenir du Mali ne passera surement que par les braves et honnêtes Maliennes et Maliens.

Nous sommes convaincus que les citoyens des pays membres de la CEDEAO veulent une organisation qui permet l’émergence d’un système économique et social au service des peuples de la communauté. Le destin du Mali se jouera dans une CEDEAO plus rassemblée. Les maliens veulent une CEDEAO qui change, dans un monde nouveau, une CEDEAO qui œuvre pour des changements politiques et sécuritaires, économiques et sociaux qui répondent aux attentes des peuples de la Communauté. Une CEDEAO qui gagne en efficacité. Enfin, une CEDEAO qui défende de bonnes politiques de gouvernance et non une démocratie de façade.

Loin de permettre une sortie de crise en 2012, les actions de la CEDEAO ont permis une soumission aggravée et forcée du Mali aux logiques des dirigeants de l’organisation qui ont nui au bien-être de la société malienne. A cet effet, il est important de rappeler que c’est aux Maliens de travailler avec les officiels de la CEDEAO pour redéfinir le cadre de l’intervention de l’organisation sous régionale et éviter les erreurs du passé.

Cheick Boucadry Traoré

