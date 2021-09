Hommage à mon grand maitre coranique, Thierno Yahya Amadou Aliou Tall!

Innaa lillahi wainnaa ileyhi raajiouna! ‘’A Dieu nous sommes, et c’est à lui que nous retournons’’ !Gloire à Dieu , Maitre des vies et des choses qui nous dit dans le saint Coran, sourate 62, verset 8 : ‘’Que la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer , ensuite vous serez ramenés à celui qui connait parfaitement le monde visible et le monde invisible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez ‘’. Le chapitre 21 , verset 35 , nous dit : ‘’Toute âme goutera la mort. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien, à titre de tentation, et c’est à nous que vous serez ramenés ‘’ALLAHOU AKBAR ! SOBHANA LAH!

La mort a frappé fort dans les rangs de la communauté musulmane en ce jour du 20 septembre 2021, avec la disparition de notre Cheikh, notre Khalif, notre imam, notre parent, El hadj Thierno yahya Amadou Aliou TALL.

Il est difficile de parler de ce grand Homme, ce grand érudit, cette mine de savoir ! D’autres voix plus autorisées que la mienne parleront un jour de lui. CHEIKH, fut mon maitre coranique pour qui je voue une admiration, une considération, une estime sans commune mesure. Un grand Baobab, un monument s’en est allé ! L’Homme était très respecté, jouissait d’une grande audience et d’une grande popularité non seulement auprès des fidèles musulmans au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie, en Côte d’ivoire, en guinée, au Gabon, au Congo Brazza en Lybie, mais aussi en France et aux Etats unies, un peu partout dans le monde ou résident ses nombreux disciples ‘’ALMOUBBE’’

Fondateur de la première Médersa à koniakary dans les années 65, 66 et 67 en compagnie des cheikhs feus : Saidou BANE, Ama djindè DIAH, Mamma Bey KANE, Alpha SOW de Melga, et maitre de plusieurs ’’FOYERS‘’ ‘’DOUDè’’, Cheikh a formé de nombreux disciples dissimulés de nos jours à travers le monde entier et très réputés pour leur savoir, leur connaissance, leur expérience et leur expertise en matière d’Enseignement coranique et même ‘’maraboutique’’. Thierno Yahya détient actuellement une médersa à koniakary.

Homme charismatique, l’engagement d’El hadj Thierno Yahya envers la ZIHARA de Cheikh Oumaroul Foutiyou est resté constant et intact durant plus de deux décennies que cette ZIHARA est célébrée à koniakary. Son ombre planera toujours sur cette ZIHARA

Le jeudi 23 septembre 2021, OUSTAZ fut inhumé à koniakary son village natal (Commune urbaine), en présence de plusieurs hautes personnalités religieuses, politiques, administratives, de ses disciples, parents, amis, proches, coreligionnaires, venus de Bamako, d’autres régions du pays, des villages environnants de koniakary particulièrement du JOMBUKU, de l’extérieur notamment du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée Conakry, du Gabon, du Congo Brazza, du Burkina Faso …

Le Tata (forteresse) d’EL HADJ OUMAR TALL a servi de cadre pour rendre un hommage mérité à l’illustre disparu.

Cheikh constitue pour nous UN EXEMPLE, UN SYMBOLEET, UNE REFERENCE !

La mort du grand IMAM, Homme de foi, constitue une grande perte non seulement pour les kuniakaarinaabe (kouniakarois), mais aussi et surtout pour tous ceux qui l’ont connu, côtoyé travaillé avec lui.

DORS EN PAIX CHEIKH ! CHER MAITRE !

MOUSSA SORO SY JOURNALISTE –COMMUNICATEUR,

CONSEILLER CULTUREL AMBASSADE DU MALI A CUBA

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MALI

