Hommage et témoignage : Adama Seydou Traoré et Seydou Djim Sylla ont réussi là où Jimmy Carter et Pierre Mauroy ont échoué

De sa belle plume, Me Mountaga Tall, Président du CNID/FYT, rend hommage à deux cadres du monde bancaire et des affaires, qui viennent de tirer leur révérence, Adama Seydou Traoré et Seydou Djim Sylla. Me Tall révèle aussi deux rencontres secrètes qu’il a eues avec le Président Konaré grâce à la médiation de ces deux hommes. Le texte intégral.

Apprenant le rappel à Dieu de *Adama Seydou Traoré* (avec un grand retard qui ne m’a malheureusement pas permis de l’accompagner en sa dernière demeure), je voudrais ici rendre hommage à ce grand Monsieur, et témoigner d’un geste noble et patriotique qu’il a posé dans l’anonymat le plus total pour le seul bien de son pays, le Mali.

J’associe à cet hommage *Seydou Djim Sylla*.

Les deux sont très connus dans les milieux bancaires, économiques et financiers du Mali et d’ailleurs. Adama, en effet, est le *premier Directeur Général malien de la BIAO devenue B.I.M.* Il a formé beaucoup de hauts cadres du secteur bancaire au Mali. Adepte des arts martiaux, il a consacré la fin de sa vie à l’Islam.

Djim Sylla était dans la finance internationale après de hautes fonctions au Mali.

Mais revenons à mon témoignage qui ne porte pas sur leur carrière professionnelle.

Nous sommes dans les années 1997-1998, en pleine crise politique ponctuée de manifestations, de repressions, d’arrestations, et le Mali pouvait à tout moment basculer dans le chaos.

*C’est alors que conscients de la gravité de la situation, Adama Seydou Traoré et Seydou Djim Sylla, qui n’avaient aucune responsabilité politique, ont entrepris une « médiation » entre Alpha Oumar Konaré et moi-même. Ce n’était pas facile en raison de l’extrême crispation qui prévalait.*

Ils firent appel à leur savoir-faire et réussirent, non sans mal, à nous convaincre de nous rencontrer dans la plus grande discrétion et « en terrain neutre ». *Ce furent des rencontres en leurs domiciles respectifs : à Djicoroni-Para chez Adama S. Traoré (l’actuelle résidence de feu l’ancien président de la République Moussa Traoré) et à Magnambougou près de l’hôtel « Les Colibris ».*

Je reconnais que face aux enjeux, Alpha Oumar Konaré a accepté de descendre de Koulouba. Ce qui, loin d’être évident, était grand. Sans compromission aucune et rien que pour le Mali, le pire a été évité. Avec leurs apports associés à d’autres.

*Il n’est pas indiffèrent de souligner qu’avant eux, la médiation de l’ancien président des États-Unis d’Amérique Jimmy Carter ainsi que celle de l’ancien Premier ministre français Paul Mauroy, qui avaient fait le déplacement à Bamako avaient échoué.*

Reposez en paix, anonymes mais grands Patriotes !

Me Mountaga Tall

