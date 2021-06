In memoriam : Togola Hawa Séméga une étoile s’est éteinte

Tu as décidé de partir ce jour de fête des mères en ce dimanche 30 mai 2021, en voulant donner la vie. Quel contraste ! Togola Hawa Séméga, à l’annonce de ta disparition soudaine et inattendue, c’était la stupeur ! L’incrédulité et la consternation aussi ! Beaucoup de personnes affirmaient être partagées entre tristesse et grosse colère. La colère de voir une femme mourir en donnant la vie à Bamako dans la capitale malienne en 2021.

Depuis, les témoignages inondent les réseaux sociaux tant au Mali et qu’ailleurs. Tes confrères et consœurs, désormais orphelins, saluent ta bravoure, ta magnanimité et ton amour pour les autres. Tous ou presque soulignent ta gentillesse, ton esprit d’ouverture et ton amour pour les autres.

Serviable, Togola Hawa Séméga était d’une générosité et d’un altruisme inégalés. Ces différents témoignages permettent de cerner la femme que tu étais, une épouse sincère et exemplaire.

Togola Hawa Séméga, tu pars en laissant un grand vide. Les membres du grin Hakuna Matatta (le nôtre), désormais orphelins, sont inconsolables. En cette douloureuse occasion, j’ai une pensée pieuse et fraternelle pour les deux bouts de chou que tu as laissés à ton cher époux, mon frère et ami Tidiani Togola.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle que tu m’as toujours appelé chéri, mais jamais par mon nom, parce que tu savais que j’étais un ami de longue date de ton mari. Une amitié que tu as contribué à renforcer jusqu’à ton dernier souffle.

Aux familles Togola, Séméga et alliées, mes condoléances les plus attristées. Au personnel de Kunafoni.com, ton entreprise, et à celui de la Fondation Tuwindi (l’entreprise de ton mari) et à la grande famille de la presse, toute ma compassion.

Adieu Togola Hawa Séméga ! Dors en paix, la Reine au Cœur d’Or ! Tu n’as pas vécu inutilement. Que le Seigneur t’accorde Son Paradis !

Abdrahamane SISSOKO

