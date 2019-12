Invitation de Macron : Echec et mat !

Chers Compatriotes et chers lecteurs, le Président Français Emanuel Macron a mis la barre plus haut en mettant à l’épreuve nos Très Chers Chefs d’Etats Africains francophones du G5 Sahel en les invitant à venir se prononcer à Pau le 16 Decembre 2019 pour le OUI ou pour le NON de la présence Militaire Française au Sahel.

Je viens par cette publication en précisant que nous sommes devant un scénario alarmant ,tonitruant et manifestement embarassant , cauchemardesque pour les principaux interessés mais annonciateur d’une nouvelle apparement Libératrice mais très compliquée, un puzzle endiablé , une équation difficile à équilibrer mettant nos Dirigeants entre le Marteau et l’Enclume.

Mais avant de rentrer dans les détails essayons de nous plonger dans l’histoire, notre histoire politique contemporaine pour revivre en quelque sorte le même scénario que je nomme le “Theorème de Degaulles” .

Le General Charles Degaulles ayant promis les indépendances à nos Pères et Hommes d’Etats Africains francophones de jadis après la Seconde Grande Guerre Mondiale au cas où ils parviendront à libérer la France des griffes de l’Allemagne Hitlerienne , cela fut dit et cela fut fait alors les chefs d’Etats Africains francophones devraient se prononcer totallement sur la rupture entre la France et ses colonies après la Guerre, concernant leurs auto determinations par conséquent la mise en oeuvre du Droit des Peuples à Disposer d’Eux Mêmes, mais, mais mais , qui ne se souvient pas de la désolidarisation de nos Hommes d’Etats vis à vis du Chef d’Etat Guinéen de l’époque le Panafricaniste incontesté Ahmed Sekou Toure concernant son fameux et Historique NON au Referandum ?, qui ne se souvient pas du REFUS historique de Thomas Sankara à Adis Abeba en Ethiopie devant la Tribune de l’OUA concernant le Rejet total de la dette extérieure des puissances coloniales imposée à l’Afrique ? Qui les ont suivi respectivement dans leurs idées et dans leurs determinations ? (Sekou Toure et Sankara), personne!

Et pourtant l’histoire suit son cours, très recemment le Président Beninois Patrice Talon a affirmé sans langue de bois vouloir retiter tous les capitaux considérés comme Reserves de son Pays de la Banque Centrale Française mais qui a suivi son exemple parmi les autres Hommes d’Etats Africains francophones surtout ceux de la zone Franc ? Personne !

Mais bien avant tout cela en nous plongeant dans l’histoire profonde de l’Afrique les Rois et les Empereurs Africains se sont désolidarisés les uns des autres, en s’attaquant les uns contre les autres jusqu’á leurs affaiblissements manifestes face au colonisateur blanc et cela fut la cause principale de la cuisante defaite de l’Afrique face à la Colonisation, après tout ce temps passé la même épineuse question refait surface : Est ce que les Chefs d’Etats Africains francophones du G5 Sahel feront un front commun devant Macron à PAU en repondant par un NON en unisson d’une et même seule voix ? Il ya un un Hic et un Cuoac pourtant que l’on veuille ou non :

D’abord le Hic : la France sachant très bien que les chefs d’Etats Africains francophones avides de pouvoirs ne voudront jamais nier ni rejeter sa présence surtout quand elle sait qu’elle les tient par le toupet à cause de leurs secrets , leurs malversations,et critères comportementaux manifestement ignominieux elle se frotte les mains en restant sereine admetant que nos Hommes d’Etats n’oseront jamais rejeter sa présence militaire car elle sera obliger de leurs laisser tomber non seulement en balançant les ” Dessous des Cartes” mais surtout en agitant leurs peuples contre eux et du coup leurs fera perdre le tant souhaité Pouvoir qu’ils adorent comme une Divinité.

Ensuite vient le Couac : est ce que les Chefs d’Etats Africains francophones oseront dire OUI à Macron concernant la présence militaire Française au Sahel sachant que leurs peuples ne veulent plus de cette présence indésirable et encombrante qui semble être une occupation militaire imposée ayant attrait à une Colonisation manifeste en plein XXIe Siècle et du coup provoqueront la colère, le ras le bol generalisé des Peuples du Sahel , avoisinant à un Printemps Nègre similaire au Printemps Arabe mais pire encore qui balayera comme un Tsunami, un Ouragan,un Tremblement de terre et un Volcan Strombolien réunis en une et même seule calamité politique hyper catastriophique du jamais vu qui bousculera avec fracas et violence et surtout impitoyablement tous les Hommes d’Etats Africains francophones Marionnettes de la France et en même temps provoquera un effet Domino dans tout le Continent Africain ?

Mais dans ce Puzzle plusqu’énigmatique apparait une question délicate et curueuse : Pourquoi Macron ne s’est il pas adressé à toute l’Afrique francophone en lachant ceci ” Chefs d’Etats Africains francophones êtes vous prêts à sortir du Franc CFA , et en même temps je profite de l’occasion pour inviter ceux du G5 Sahel à Pau ici en France pour qu’ils se prononcent ouvertement pour un Oui ou pour un Non concernant la presence militaire Française au Sahel mais avant que tous les Chefs d’Etats Africains francophones passent par un referandum dans leurs pays en posant ces épineuses questions à leurs peuples pour que ces traumatisantes questions soient tranchées au moyen d’un vote populaire et massif ? “. Pourquoi Macron n’at-il pas réagi ainsi ? Pourquoi au lieu de venir lui même poser cette question ici en Afrique (au Sahel) veut-il que ce soient nos chefs d’Etats Africains qui se rendent labas (à Pau) pour cette Clarification ?

Qui dit respect au defi du Chef de l’Etat Français est ce un cadeau empoisonné? Est-il réellemeent de bonne volonté limpide ce défi historique de la part de Macron voulant rehausser l’image de marque de la France dans le monde en même temps se distinguant comme un Homme politique et Homme d’Etat Français complètement Différent de tous ceux de la Ve Republique ? Est-ce un attrape niveau qui sous entend ceci : (Dites moi NON alors je vous ferai voir en Live le “Terrorismo” que vous craignez ou voyez par bribes et clignotements ,deferler sur vous comme un essaim d’abeilles allié à une armée de Fourmis Magnants et de criquets Migrateurs , balayant tout sur leur passage jusqu’á ce que vous vous conformez à ma volonté en me suppliant de venir vous proteger ou alors prônez pour un inversement proportionnel en disant haut et fort OUI pour que je reste comme Maître absolu et incontesté du terrain en vous exploitant, en pillant toutes vos Ressources incognito et en catimini mais en defendant inlassablement mon slogan Choc et phare que j’utilise comme pretexte : LA LUTTE contre le Terrorisme, ou bien Macron se veut vraimant différent de tous les autres Hommes d’Etats Français de la Ve Republique se voyant victime du système politique Français qui s’est imposé à lui mais veut par ce geste reformer ce systeme politique Français obsolète et caduque en le reformant ou même en l’abolissant, car Macron avant de couvrir les marches de l’Elysée fut ppragmatique en disant en Algerie que la Colonisation Française en Afrique est un Crime contre l’Humanité cette fameuse et mystérieuse phrase etait-elle un slogan ou un pretexte mobilisateur pour conquerir le coeur des Africains et conquerir celui des electeurs Français indécis à l’époque pour que ces derniers votent massivement pour LAREM son Mouvement Politique ou etait- ce un sentiment sincère qui l’a touché humainement dans son fort moral interieur et son conscient personnel c’est à dire son “Inner Karma” ? ).

Le Sahel en question est un “Casse tête” en géoestratégie et en géopolitique , examinons ensemble le Détonnateur de tout ce Brouhaha, ce Vacarme vampirique qui semble être un Amourachement pour la France inoculant dans son corps un Doux venin qui le fait endormir, mais quand elle se reveille en veut encore et toujours, ce détonnateur s’appelle Kidal qui a toujours été convoité non seulement par la France qui l’avait perdu un moment à cause de Modibo Keita le premier Président Malien, mais ne sachant pas comment la recuperer, mais quand se presenta l’occasion tant rêvé et propice disant respecto à la chute du Guide Libyen, le rêve se materialisa et se concretisa en realité, alors elle fit d’une pierre deux coups : (en renversant Kadhafi et en occupant Kidal) .

Kidal a été l’objet d’une convoitise internationale, similaire à la position géographique du Detroit d’Hormuz dans le Golfe Persique, car celui qui contrôle militairement le Detroit d’Hormuz contrôle tout le Golfe persique le Proche et le Moyen Orient et c’est exactement la même chose avec Kidal, les Americains ont tout fait pour installer une base militaire à Kidal, l’Espagne, l’Italie, les Russes, l’Allemagne, tous ces pays ont voulu marqué leur presence dans cette zone aride et desertique representant une Tour de Contrôle Militaire pour tenir en laisse tous les Cinq continents mais aussi les Quatre points Cardinaux avec le privilège de voir et de maîtriser toutes sortes de mouvements au moyen d’une Sattelite bien positionnée dans l’orbite à partir du Ciel Kidalois, mais malheureusement le General Moussa Traore second Président de la Republique s’opposa catégoriquement.

Le Détonnateur Kidal est un moyen pour la France de contrôler non seulement le Niger, la Mauritanie, l’Algerie, le Tchad, le Burkina Faso, le Togo, le Benin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria mais aussi à partir de Kidal à l’aide d’un Aeroport Transcontinental la France pourra effectuer des missions de reconnaissances de type militaires, et lier le Monde entier à ce point qui semble être un Rond Point central incontournable du Globe Terrestre à partir duquel elle peut faire tout et rien militairement mais peut aussi transformer ce coin en un Eldorado touristique comm un “Café, un Thé , un Cabaret au Sahara”.

Chers Lecteurs et chers compatriotes les Multi nationales Comme Total, Orange et Bollore gagnent des milliards dans le Sahel si fait qu’une stabilité ou une paix relative provoquera une Grande concurrence en matière de competitivité concernant l’écoulement des produits Français, et les affaires des multi nationales en matière d’exploitations minières, l’utilsation des ports de l’Afrique subsharienne deviendront peu juteuses avec une paix totale et definitive au Sahel, alors Kidal devient obligatoirement la clé de l’enigme pour aromatiser la presence Française en Afrique en plus du Franc CFA, cette monnaie imposée par le Colonialiste Français depuis 1939 qui appauvrit l’Afrique, suce le sang de l’Afrique et permet à la France d’imposer les Chefs d’Etats Africains francophones de son choix à l’Afrique en lieu et moment selon le calendrier politique et democratique de chaque Pays de la zone Franc, or tout le monde entier sait que quelqu’un qui contrôle la monnaie d’autrui, contrôle l’economie de ce dernier et du coup contrôle son armée et dans ce contexte a tous les atouts à faire plier ce dernier à toutes ses exigences, caprices et volontés c’est ce que la France est entrain de faire subir á l’Afrique par les soins du Franc CFA que certains Chefs d’Etats Africains francophones de la zone Franc feignent de ne pas être au courant insistent, persistent et signent en defendant aveuglement cette monnaie coloniale representant une sanguesue medicinale suçant l’Afrique jusqu’aux os, la considerant non seulement comme stable mais adequate.

Mais pourtant à tort ou à raison l’heure tant attendu vient de sonner comme une Cloche provenant d’un synagogue au beau milieu d’une aglomération vachement peuplée par une cohorte de fidèles se disant croyants et adeptes, fans et amoureux de ladite aglomération se nommant l’Afrique

L’heure a sonné pour l’Afrique et le moment tant attendu est venu pour elle de prendre la situation en main au moyen de cette rencontre plus que jamais historique entre Emanuel Macron et les chefs d’Etats Africains francophones du G5 Sahel qui restera gravé dans l’histoire politique contemporaine comme une tâche indélébile de son histoire et, en même temps l’Afrique se decidera en donnant le coup d’envoie de son indépendance totale à travers le rejet total de la présence militaire Française qui pourra servir de tremplin pour tout les autres pays du continent Africain et du coup l’annonce et l’amorce d’une idée de la pluripolarité entre l’Afrique et toutes les autres puissances internationales en matière de toutes sortes de coopérations militaires, économiques, commerciales, sportives, artistiques et culturelles.

Alors le choix entre les deux options s’impose soit l’Afrique accepte la présence militaire Française au Sahel pour un Oui Collectif des chefs d’Etats Africains du G5 Sahel pour finalement aboutir à la presence permanente non seulement de la France mais aussi de l’OTAN et subir par la suite un decoupage politique et administratif d’abord au Mali après celui de l’Ethiopie, le Soudan, pour continuer avec le morcellement de l’Afrique entre les puissances internationales avec le temps sans autre forme de procès et cela avec l’accord et le concours sans detours de l’ONU et de toutes les autres institutions internationales, et ainsi l’Afrique se verra replonger dans le Colonialisme, l’imperialisme, le Neo-Colonialisme de tout bord à ciel ouvert, ou soit l’Afrique dis NON catégoriquement et se verra livrer de la malédiction de jadis disant respect au manque d’union entre ses Fils planant comme un spèctre malléfique polluant son atmosphère, et se verra totallement indépendante et souveraine s’auto determinant comme elle veut et se verra enfin être respecter et être courtiser par toutes les autres puissances internationales en se convertissant ainsi Comme Une Puissance très puissante parmi les autres puissances.

Nos richesses nous appartiennent, nous avons le droit de les vendre à qui nous voulons et comme nous le voulons, ou à les exploiter avec qui on veut dans le cadre du donnant-donnant dans la transparence, dans la parité, dans le respect des droits et des conventions internationales .

Chers Hommes d’Etats Africains francophones du G5 Sahel prenez votre courage dans vos mains, affrontez la France des administrateurs Français en comptant sur nous les Peuples Africains, vos peuples et votre Peuple et n’oubliez surtout pas que la Democratie c’est le Pouvoir du Peuple, le Pouvoir nous apoartient et nous determinons sur qui doit nous diriger sachant le comment et le pourquoi, “dont make mistakes” si vous vous ralliez à nous, nous vous soutiendrons contre les arnaques et les entourloupes des administrateurs Français car nous ne vous abandonnerons jamais, nous vous pardonnerons et pardonnerons vos fautes et vos erreurs car le linge sale se lave en famille, ne vous desolidarisez point les uns des autres en repetant l’histoire comme celui dont furent victimes Ahmed Sekou Toure de la Guinée Conakry, Thomas Sankara du Burkina Faso et même recemment Patrice Talon du Benin, craignez notre colère et notez que le salut contre nous consiste au refuge près de Nous .

Chers lecteurs , une analyse qui peut comme ne pas être une verité absolue mais mon opinion et ma conviction à moi ,par conséquent personnelles, nous ne sommes pas contre le peuple Français mais nous desavouons le systeme politique Français, nnous ne sommes contre la personne physique de qui que ce soit mais nous voulons un changement radical dans la politique Française disant respect à notre Continent , alors j’attends impatiemment vos réactions, vos critiques et vos suggestions, car l’Afrique est notre bien commun, venez avec vos contributions en commentaires pour que nous puissons contredire l’histoire en ne suivant pas les traces de nos antecesseurs qui se sont désunis entre eux en se declarant la Guerre les uns contre les autres, et en se désolidarisant les uns des autres.

OBS : Votre Excellence Ibrahim Boubacar Keita du Mali, Votre Excellence Idris Deby Itno du Tchad, Votre Excellence Mamadou Issoufou du Niger, Votre Excellence Marc Roch Christian Kaboré du Burkina Faso et Votre Excellence Ould Mohamed de la Mauritanie, l’Afrique compte sur vous et se voit Confiante, en vous considerant comme ses deux yeux, ses deux oreilles, ses deux pieds mais son seul Esprit et son seule âme, Alors ne decevez pas l’Afrique car le Contour décisif pour se defaire du Colonialisme se trouve dans vos mains pour que nous puissions chercher ensemble les voies et moyens concernant la Création d’une monnaie Unique, Un Document Unique, Une Force d’interposition et de maintien de paix Unique, Un Tribunal Penal Africain, grâce à une Union Africaine Solide, Sincère, Consistante et Determinée qui protègera et defendra l’Afrique et les Africains du Magrheb à Madagascar et du Gabon à Djibouti.

Alors Très Chers Chefs d’Etats Africains francophones du G5 Sahel dites : ECHEC ET MATE c’est á dire NON à la Présence Militaire Française au Sahel et advienne que pourra ,

Nous les Africains disons aux administrateurs Français de se préocuper du Terrorisme en Europe, de se préocuper du problème de la Corse en le donnant son indépendance, de chercher à resoudre les Revendications des Gilets Jaunes, de la Reglementation et la Resolution de la Reforme des Retraites et de nous laisser nous occuper nous mêmes de nos problèmes internes et quant au Terrorisme malgré que ce sont eux les administrateurs Français qui l’ont introduit chez nous, nous allons faire face à cette lutte, car nous nous connaissons tous entre nous, nous allons et nous pourrons grâce à nos modestes moyens nous nous organiserons la main dans la main ensemble, et acheterons avec nos ressources et nos richesses les armes qu’ils nous faut avec qui l’on veut, nous recruterons nous mêmes nos soldats, les entraînerons, les formerons nous mêmes et combattrons nos ennemis, quant aux Djihadistes nous negocierons avec eux et gouvernerons ensemble avec eux.

De nos jours rien n’est plus tabou, nous sommes au XXIè Siècle et tous les secrets seront dissipés, les dossiers anciens déclassifiés et partagés massivement grâce à la technologie moderne, le monde entier a besoin d’une paix et une acalmie relatives, le Developpement, l’Éducation surtout, la Réalisation des infrastructures semblent être les defis majeurs mais il faut une paix universelle au moyen de la coopération salutaire entre les nations, l’étroite collaboration dans la parité entre les Nations, nous en avons marre des tueries insensées et inutiles, marre de la brutalité et de la dictature des administrateurs Français qui se font passer pour des donneurs de leçons or sont les premiers transgresseurs, quant à nos Chefs d’Etat Africains ils comprendront que personne n’est permanant pour toujours il faut l’alternance et la bonne gouvernance pour le salut et le bien être des populations de notre continent, alors nous coopérerons avec le plus offrant et le plus sincère et le Peuple Français restera notre ami et notre partenaire pour l’éternité .

Abat l’Impérialisme

Abat le Colonialisme.

Abat le Néo-Colonialisme

Abat l’Exploitation de l’homme par l’homme

Vive Une Afrique Unie

Vive l’Afrique.

Cheick Tidiane Cissé

Historien et Ecrivain Malien

