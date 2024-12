Le Mouvement Tabalé rend hommage à Pr Issa N’Diaye : La jeunesse africaine consciente perd un modèle et un repère

Dans un communiqué en date du 1er décembre 2024, le Mouvement Tabalé salue la mémoire de son mentor, Professeur Issa N’Diaye, le 30 novembre 2024 décédé en France.

Le Mouvement Tabalé a appris, hier 30 novembre 2024, le décès du Professeur Issa N’Diaye en France. En cette douloureuse occasion, il présente à la famille du défunt, à ses proches et à ses collaborateurs ses condoléances les plus attristées. Le monde universitaire malien perd un de ses plus chevronnés enseignants-chercheurs. La classe politique malienne regrettera encore longtemps un de ses acteurs exceptionnels. Les mouvements sociaux, à travers le monde pour l’émancipation des peuples, leur indépendance et leur souveraineté, perdent une icône. Le Forum civique perd son initiateur. La jeunesse malienne et africaine consciente, perd un modèle et un repère.

Le Professeur Issa N’Diaye fut membre fondateur de la Coalition Patriotique pour le Mali (CPM) en 2010, sous la houlette du Professeur feu Dialla Konate, son ami d’enfance, son camarade de promotion et son camarade de luttes. Le Mouvement Tabalé n’est que la continuité des combats citoyens et patriotiques de la CPM.

Le Professeur Issa N’Diaye fut membre fondateur du Mouvement Tabalé en 2017, et c’est à son domicile à Faladié que se tenaient un moment nos réunions, qui regroupaient membres, militants, sympathisants de la CPM et du Mouvement Tabalé.

C’est le Professeur Issa N’Diaye qui a dégagé les grandes lignes du projet de société du Mouvement Tabalé, qu’il a axé sur le Travail et la Solidarité.

C’est le Professeur Issa N’Diaye, qui a fixé les piliers du programme de gouvernance du Mouvement Tabalé, qu’il a basé sur l’efficacité et la participation des populations elles-mêmes à leur propre développement.

C’est, enfin, le Professeur N’Diaye, qui a tenu à ce que le Mouvement Tabalé ne soit un parti politique. Il expliquait l’urgence et la nécessité de réinviter un nouveau modèle politique et social pour le Mali et pour l’Afrique. Il concluait que la participation à ce processus, devrait relever de la responsabilité du Mouvement Tabalé, qui doit demeurer un mouvement politique de la société civile, c’est-à-dire qui met l’intérêt des masses populaires maliennes et africaines au cœur de toutes les actions et préoccupations.

Dors en Paix, Camarade ! Le Mouvement Tabalé restera sur la voie que tu lui as tracée.

Bamako, le 1er Décembre 2024

Le Président du Mouvement Tabalé

Président de la CPM Fabou KANTE

Ambassadeur de la Paix (2001)

Commentaires via Facebook :