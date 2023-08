Dans une lettre ouverte adressée à Sa Majesté Mohammed VI, roi du Maroc et datée du 12 août 2023, jour anniversaire de son grave accident de la circulation de l’année 2010, notre confrère Sékou TAMBOURA, directeur de publication de l’hebdomadaire de mardi Info Soir, remercie son bienfaiteur qui lui avait permis il y a treize ans de se remettre sur ses deux pieds. Aussi, sollicite-t-il auprès du responsable du domaine religieux un second acte de cœur pour un séjour sanitaire au Royaume chérifien.

Sa Majesté le roi,

Je viens, par la présente lettre, demander avec déférence, auprès de votre Très Haute bienveillance, ma prise en charge sanitaire par mon évacuation dans une structure de santé au Maroc, particulièrement à l’Hôpital Militaire d’Instruction de Rabat. Si le principe est acquis, ce sera la deuxième fois, au cours de ces treize dernières années, que je bénéficierai de votre magnanimité en matière d’évacuation comme je vous le décrirai plus bas.

Sa Majesté le roi,

La coopération diplomatique et économique entre la République du Mali et le Royaume du Maroc est suffisamment vantée et assez connue du milieu intellectuel et, désormais, de la société. Mais, ce qui l’est moins du grand public, c’est ce grand élan humanitaire et de solidarité à l’endroit de personnalités et citoyens maliens de la part de votre haute autorité, notamment dans le domaine des évacuations sanitaires. Je suis un témoin privilégié de ces actions spontanées de cœur de Votre Majesté. En effet, grâce à votre générosité et à votre force d’âme, j’ai pu éviter l’amputation du pied en 2010. Je vous renouvelle mes remerciements, et ma reconnaissance éternelle.

Aussi, voudrais-je vous faire un bref rappel des faits :

Le jeudi 12 août 2010, 1er jour de ramadan, peu après la rupture du jeûne, je vais rendre visite à mon rédacteur en chef, Idrissa Maïga. Nous discutions devant son domicile entre 19 h et 20 h, quand nous fûmes mortellement fauchés par une voiture dont le contrôle avait échappé à sa conductrice.

Nous avons été évacués à l’Hôpital Gabriel Touré où mon diagnostic a révélé une fracture fermée du tiers inférieur de la diaphyse fémorale gauche. Donc, mon fémur gauche avait été fracturé.

Vu la gravité de l’accident, j’ai été transféré à l’hôpital de Kati, réputé être mieux équipé en matière de traumatisme.

Mais, au bout d’un mois, faute de plateau technique adéquat pour procéder à l’opération, l’amputation a été suggérée. Alors, j’en informe mon patron, Cheickna Hamalah Sylla, directeur de publication du journal L’Aube. Connaissant votre sens élevé de l’entraide, il sollicite votre concours par l’intermédiaire de Son Excellence Moulay Driss Fadhil, alors Ambassadeur au Mali de Sa Majesté le Roi. La requête est acceptée et le dossier confié à l’Agence marocaine de Coopération internationale (AMCI). Ainsi, après 29 jours d’hospitalisation à Kati sans espoir d’éviter l’amputation, Votre Majesté, Commandeur des croyants (Amir Al Mouminine), êtes arrivé en sauveur.

Le jeudi 9 septembre 2010, à 6 h, je voyage “en immobilisation provisoire et en position allongée sur civière” à bord du vol AT 524 de Royal Air Maroc. Douze places assises à l’arrière de l’avion sont pliées pour suspendre mon lit royal.

A 9 h, à l’Aéroport de Casablanca, le peloton d’accueil est royal. Je suis transféré dans une ambulance médicalisée, direction Rabat.

A 12 h, je suis admis au prestigieux Hôpital militaire d’instruction Mohammed V de Rabat.

Le lundi 20 septembre 2010, le Pr. Zakariaa Raissouni, traumatologue-orthopédiste, en charge de mon dossier, et son équipe, procèdent à l’opération de mon pied, qui, rappelons-le, avait déjà des séquelles de poliomyélite. Ce fut un franc succès ! Dès le lendemain, j’ai commencé la rééducation.

Dans la nuit de vendredi 1er à samedi 2 octobre 2010, j’étais à l’Aéroport international de Bamako et parmi les miens une heure plus tard.

Voilà comment j’ai pu éviter le pire et, Dieu Merci, je marche toujours sur mes deux pieds, grâce au Tout Puissant, à travers Votre Majesté, le responsable du domaine religieux.

Justement, la présente sollicitation rentre en droite ligne de ce geste de cœur. En effet, elle consiste à aller faire, treize ans après, le contrôle du précieux matériel introduit dans mes membres afin de prendre la décision de l’extraire ou pas.

D’autre part, quelques années après ce grave accident, et suite à de terribles maux de dos et de hanche, j’ai été diagnostiqué d’une hernie discale sévère. Le séjour marocain, au cas où Votre Majesté m’accorderait sa générosité, me permettra d’approfondir ce diagnostic et de traiter le mal.

Enfin, je souhaiterais mettre à profit mon évacuation pour faire un bilan de santé global avec des analyses et des imageries grâce au plateau technique très relevé avec des outils de dernière génération de l’Hôpital Militaire d’Instruction de Rabat.

Sa Majesté le roi,

Depuis son arrivée au Mali, SEM Driss Isbayene, actuel ambassadeur de Sa Majesté le Roi, contribue au raffermissement des relations entre la République du Mali et le Royaume du Maroc dans tous les domaines de coopération. L’axe Bamako-Rabat est propre. Cela saute aux yeux.

Dans l’attente d’une suite favorable à ce cri de cœur, veuillez accepter, Sa Majesté le roi, l’expression de ma reconnaissance anticipée.

Sékou TAMBOURA ,

Directeur de publication du journal Info Soir

Télé +223 66.74.33.28

