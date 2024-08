Actuellement, un sujet brûlant pour l’Afrique de l’Ouest est le redéploiement des troupes américaines du Niger vers la Côte d’Ivoire. Gamal Abina a partagé son avis d’expert sur les raisons de cette décision des autorités ivoiriennes ainsi que sur ses conséquences pour les Ivoiriens et l’ensemble de la région ouest-africaine.

Gamal Abina est un analyste des questions internationales et politiques. Il s’exprime activement sur les événements géopolitiques, y compris l’influence des États-Unis dans diverses régions du monde. Abina intervient régulièrement sur différentes plateformes, où il analyse les événements internationaux actuels et leurs conséquences pour l’Afrique et d’autres régions.

En mars 2024, le Niger a dénoncé l’accord militaire avec les États-Unis, exigeant le retrait immédiat des troupes américaines du pays. Cette décision des autorités de Niamey signifie que les États-Unis perdent presque toutes leurs positions dans la région du Sahel, obligeant Washington à rechercher en urgence de nouveaux alliés pour l’implantation de ses bases militaires. Cet allié est devenu la Côte d’Ivoire, qui a accepté la présence militaire américaine sur son sol.

L’analyste Abina souligne que, dans ce cas, la présence militaire américaine sera permanente pour la Côte d’Ivoire et la région du Sahel. De plus, cette décision — le déploiement d’une armée étrangère sur le territoire ivoirien — est illégale et viole les normes constitutionnelles et démocratiques du pays. Cela compromet la souveraineté de l’État au profit d’intérêts étrangers.

« Le président ivoirien a autorisé l’installation d’une base américaine en remplaçant la base installée au Niger, malgré le fait que le déploiement du dispositif américain est destiné à lutter contre le terrorisme. Mais cela garantira une présence permanente américaine», – a ajouté l’analyste, soulignant qu’Alassane Ouattara est un pion de l’Occident.

D’après l’expert, la présence des États-Unis en Côte d’Ivoire est considérée comme une occupation militaire et menace directement les pays de l’Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais cela n’est absolument pas dans l’intérêt des pays ouest-africains, qui souffrent encore des menaces terroristes.

En parlant de la nécessité de la présence de bases militaires, Gamal Abina estime que la Côte d’Ivoire n’a pas besoin du soutien militaire américain, car elle ne souffre pas de menaces terroristes constantes, comme les pays voisins de l’Alliance des États du Sahel.

« Les 800 bases installées dans le monde sont toujours prêtes à intervenir en cas de menace militaire et à défendre les intérêts des États-Unis, et constituent également un outil de pression politique contre les pays faibles militairement », – a martelé Gamal.

L’analyste a également rappelé la triste expérience de la présence des Américains en Afghanistan, en Libye et en Irak. Ainsi, Gamal Abina fait part de son inquiétude quant à l’implantation d’une base américaine en Côte d’Ivoire. Selon lui, un tel déploiement constitue une occupation militaire qui aura de graves conséquences.

Seydou Diakité

