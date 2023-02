Mali: Recréer l’espoir et changer la vie

Nous vivons une période de changements sans précédent qui appelle à l’optimisme, à la résilience et à une vision dynamique qui sous-tendent des valeurs claires. De ce fait, nous devons faire des efforts pour renforcer notre capacité de travailler très fort et très assidûment ensemble en vue de recréer l’espoir et de nous assurer de l’efficacité de nos approches politiques visant à atteindre nos objectifs de développement.

Sauf que, face aux évènements en cours et à venir dans notre pays, les faiseurs de rois, les hommes politiques de toutes saisons et leurs marchands devenus politiques ont enseveli dans l’oubli la crise que nous vivons et se positionnent à travers des discours démagogues et de manipulations sournoises. La peopolisation politique est en marche.

Pourtant, ces mêmes politiques de toutes saisons de ces derniers temps nous ont non seulement laissé tomber à maintes reprises, mais aussi leurs politiques de gouvernances perverties et destructives qu’ils nous ont léguées en héritage, font manifestement perdre espoir quant à la possibilité d’atteindre nos objectifs de développement. Décidément, il est absolument temps pour un leadership visionnaire et ambitieux pour unir le destin de l’ensemble des citoyens à celui de la nation, découvrir la bonne gouvernance financière et le développement durable, renforcer notre pays, et nos valeurs qui caractérisent notre vie sociétale et qui expriment clairement notre identité et notre raison d’être.

Les crises que nous vivons révèlent aujourd’hui les limites de ces politiques de gouvernance mal réfléchies imposées à nos pays et adoptées par nos gouvernants. Ces crises sont sûrement le fruit de l’infidélité à l’esprit de nos ancêtres et pères fondateurs où l’imposition du libéralisme idéologique vide de contenu, vide de sens et d’identité au détriment de nos valeurs a quasiment détruit nos tissus sociaux. L’inaptitude du système a abruti les nouvelles générations et nous a absolument dévié des voies à suivre pour un avenir prospère. Les acteurs et les enjeux de ces perversions multiformes doivent sans doute être écartés de nos voies pour la renaissance de l’idéal Africain. Or cette renaissance, développée avec une vraie vision collective, est guidée par les politiques de sécurité nationale avec un contenu économique solide, durable et solidaire, et un programme financier viable et efficace, le tout reposant sur nos valeurs et notre identité.

Notre passé doit être un repère pour nous tous. Conséquemment, soyons nous-mêmes. Recadrons nos politiques autour de notre identité et de nos valeurs qui sont les premières richesses qui expriment notre authenticité, mais qui sont gravement mises en cause par des forces externes pour des raisons géopolitiques ou par des citoyens prévaricateurs qui alimentent l’indifférence à l’égard des enjeux nationaux. Il est crucial pour notre avenir de les défendre car s’en passer c’est nous renier nous-mêmes et surtout anéantir notre propre culture au profit d’autres dans lesquelles nous n’avons aucune racine et surement aucun avenir.

L’espoir concerne l’avenir. Alors, engageons nous ensemble pour construire un projet de redressement national afin de recréer l’espoir dont les plus fortes sources sont liées aux valeurs, mais aussi et surtout, changer le cours de la vie de notre nation.

Cheick Boucadry Traoré

