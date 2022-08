Nous nous acheminons vers le dernier vendredi saint du dernier mois lunaire de l’an 1443 H, et nous espérons sûrement être témoins du nouvel an qui commence avec le mois sacré de Muharram. Que le Seigneur vous accorde un Jummah béni. Que la grâce et la paix d’Allah soit avec vous. En effet, nous laissons derrière nous une autre année de notre vie, où nous sommes envoyés pour développer un monde pacifique et juste, adapté au contentement de notre Créateur. Ces jours où les calendriers sont modifiés sont une occasion importante pour nous de rendre compte du passé. Apprendre de nos erreurs, nous repentir de nos péchés, prendre des décisions nouvelles et correctes, et ouvrir des pages immaculées de nos vies.

Nous vous adressons nos vœux de bonheur les plus sincères et les plus chaleureux pour cette année 1444 de l’Hégire. Nous savons que les cœurs des Maliens sont comblés de félicités divines. Nos pensées vont naturellement vers ceux qui sont dans la peine et le désarroi. Aussi, nous nous inclinons devant la mémoire de tous les défunts croyants.

Aujourd’hui, plus que jamais, la paix dans notre pays est un véritable défi pour l’ensemble des citoyens touchés par la peur du lendemain. Nous avons besoin d’un nouveau départ. Nous avons la mission de redresser le Mali, de permettre la consolidation de l’État de droit et d’une justice sociale, d’imposer un mode de gouvernance fondé sur l’intérêt des citoyens, de réinventer une économie qui sera au service de la société. Au-delà de politiques gouvernementales mûrement réfléchies, c’est aussi la solidarité et la fraternité qui pourront libérer nos citoyens de l’engrenage du désespoir et de l’échec, de se rendre compte de leurs propres valeurs, et restituer la fierté de notre histoire.

Puisse cette nouvelle année apporter paix et prospérité dans le monde. Puisse notre solidarité envers les plus démunis dans ce monde, et d’une façon particulière cette année le peuple malien, nous aider à apporter un espoir nouveau dans leur vie et dans la nôtre. Que la nouvelle année soit une source d’énergie nouvelle pour notre pays. Que le Tout-Puissant vous bénisse dans votre cheminement.

1444 Moubarak !

Cheick Boucadry Traoré

